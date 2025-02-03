Собирался 'дойти до Польши', но поселился в Москве: СМИ раскрыли, чем занимался в последние годы ликвидированный 'авторитет' Саркисян

Ликвидированный в результате взрыва в элитном ЖК "авторитет" Армен Саркисян работал на власть страны-агрессорки России и планировал "дойти до Польши", но жил в Москве. А в далеких 90-х мужчина был бандитом в украинской Горловке, из которой был родом.

Видео дня

Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на собственные источники. С 2022 года Саркисян на постоянной основе проживал в столице РФ, где приобрел квартиру и паркоместо в элитном жилом комплексе "Снегири".

В 2023-м зарегистрировал на себя автомобиль в Москве, откуда регулярно летал в разные города РФ. Его жена арендовала квартиру в ЖК "Красные паруса", а сам Саркисян посещал ее в сопровождении охраны.

Саркисян родился в Горловке Донецкой области. Его отец был старейшиной местной армянской общины. В конце 90-х Саркисян-младший присоединился к криминальным группировкам и стал "смотрящим" за городом, получив прозвище Армен Горловский.

Согласно данным сайта "Миротворец", в 2014 году он организовывал нападения "титушек" на сторонников Евромайдана, а впоследствии возглавил Федерацию бокса так называемой "ДНР". Получил российское гражданство.

В сентябре 2022 года создал добровольческий батальон "АрБат" (Армянский батальон), позднее интегрированный в состав российской армии. Тогда же в одном из интервью заявил:

"Наш Берлин сегодня – выход на границу Украины с Польшей, Венгрией, Румынией".

Напомним, 3 февраля в Москве при взрыве в элитном жилом комплексе был ликвидирован Армен Саркисян. В тяжелом состоянии его госпитализировали в реанимацию, где тот впал в кому. Ему ампутировали левую ногу, а впоследствии стало известно о его смерти.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 февраля, в столице РФ прогремел взрыв в элитном жилом комплексе. Пострадали пять человек, есть погибший. Взрыв произошел в ЖК "Алые Паруса" на Авиационной улице. Предварительно могло сработать самодельное взрывное устройство.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!