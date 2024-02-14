'Сочувствие кому? Пятерым сгоревшим комкам?': сотрудник Музея истории Украины сделал циничное заявление о погибшей в Харькове семье, скандал набирает обороты

В Украине разразился скандал из-за неприемлемого высказывания сотрудника Национального музея истории Украины во Второй мировой войне о погибшей в результате атаки России семье в Харькове. Роман Кабачий назвал людей, заживо сгоревших в страшном пожаре, "пятью сгоревшими комками".

В пресс-службе Национального музея истории Украины во Второй мировой войне в Facebook сообщили, что сотрудник уже написал заявление об увольнении. С ним прекращают трудовые отношения.

Отметим, что после трагедии в Харькове Кабачий на своей странице в Facebook прокомментировал публикацию Офиса генерального прокурора: "Это тот момент, когда семья не выезжает, потому что ты госслужащий (или на госзарплате)". На возмущение и призывы к соболезнованиям в комментариях он написал: "Сочувствие кому? Пятерым сгоревшим комкам?".

Сообщения, вызвавшие волну возмущения пользователей Кабачей уже удалили. На его странице в Facebook остался только пост-извинение.

"Сознательно и искренне прошу прощения у тех, кому заболел мой пост о жертвах бензино-нефтяной огненной лавы в Харькове", – написал уже бывший сотрудник музея.

В то же время в комментариях он добавил, что таки не изменил своего мнения относительно того, что ""сочувствие" в соцсетях не более чем пустой звук. Особенно, для тех, кто его не услышит никогда".

Напомним, 12 февраля в Харькове простились с семьей Путятиных, сгоревших в собственном доме во время атаки российских дронов на нефтебазу 9 февраля. Погибли родители и трое их маленьких сыновей.

Три иранских беспилотника Shahed, запущенные российской армией, попали в нефтебазу в Немышлянском районе Харькова. В результате удара были повреждены емкости, где хранились бензин и дизель.

Топливо вспыхнуло – и река огня потекла по нескольким улицам частного сектора. Люди выбегали из домов в чем были, перелезали через заборы, чтобы спастись от пожара.

Семья Путятиных выбраться не успела. Они искали спасения в доме. Ольга с двумя сыновьями была в ванной, но это их не спасло. Григория нашли в коридоре, а Павла – на кухне. Тела так сильно обгорели, что устанавливать личность пришлось по ДНК.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Погибшая во время российской атаки на Харьков мать троих детей Ольга Путятина была прокурором Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры. В момент трагедии ей было 35 лет, она работала в органах прокуратуры Харьковской области с июня 2012 года. В данный момент женщина находилась в декретном отпуске.

– Президент Зеленский отреагировал на теракт, который оккупанты совершили в Харькове. Глава государства заявил, что страна-террорист РФ должна ответить за свои действия.