Солдаты КНДР, попавшие в плен ВСУ, заявили о желании поехать в Южную Корею – Yonhap

Наемники из Северной Кореи, которых украинские военные взяли в плен в Курской области во время боев на стороне России, написали письмо, в котором выразили желание уехать в Южную Корею. Возвращаться в Пхеньян они не собираются.

Об этом сообщил глава группы северокорейских беженцев в Южной Корее Чан Се Юль. Его слова приводит корейское информагентство Yonhap.

Что известно

Как заявил активист, двое 20-летних северокорейских п ленных написали письмо в октябре, когда встретились с южнокорейским продюсером документальных фильмов в лагере для военнопленных неподалеку от Киева. Письмо доставили группе в начале декабря.

"Мы решили поехать в Южную Корею, считая тех, кто в Южной Корее, своими родителями и братьями", – говорится в письме.

Пленные поблагодарили тех, кто сказал, что нынешняя ситуация, с которой они столкнулись, является "не трагедией, а началом новой жизни".

"Благодаря поддержке людей в Республике Корея начали рождаться новые мечты и стремления", – пишут они.

Активист заявил, что такое чистосердечное признание подтверждает их желание поехать в Южную Корею. В феврале только один из них выразил такое намерение во время встречи с южнокорейским законодателем.

Помощь КНДР для РФ – последняя информация

Напомним, ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что военнослужащие Северной Кореи пока не участвуют в боях против Украины. В то же время Пхеньян продолжает предоставлять Москве боеприпасы для продолжения войны.

В то же время по данным заместителя главы ГУР Вадима Скибицкого, в этом году количество предоставленных РФ боеприпасов сократилось более чем вдвое, поскольку запасы Пхеньяна иссякли. Зато в КНДР начали массово производить FPV-дроны.

Как сообщал OBOZ.UA, России не хватает "рук", чтобы собирать дроны-камикадзе Shahed-16. Решить проблему Москва планирует с помощью КНДР, привлекая на предприятие в Алабуге более 10 тыс. северокорейских рабочих.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!