"Солидарность должна быть выражена в конкретных делах": в парламенте Франции требуют снять ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия

В парламенте Франции зарегистрируют проект резолюции касательно снятия ограничений на дальнобойные удары Украины по законным целям в России. Документы на текущей неделе (то есть до 27 октября) внесет депутат французской Национальной ассамблеи Фредерик Пети.

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21 октября он сообщил в X (Twitter), что "внесет на рассмотрение межпартийное предложение по резолюции, призывающее французское правительство снять ограничения на использование дальнобойного оружия для поражения военных объектов в России". Политик поддержал нашу страну и наше право на самооборону.

Он призвал своих коллег-депутатов предоставить Украине средства, необходимые для изменения баланса сил.

"В то время как Северная Корея посылает своих солдат воевать бок о бок с российской армией в Украине, в то время как поддержка союзников Кремля усиливается, французская и европейская солидарность с Украиной должна быть выражена в конкретных делах", – уверен Пети.

Он напомнил, что "украинцы все еще рассчитывают на нас" и на самом деле не просят "чудес".

"Они просто просят нас предоставить им средства для изменения баланса сил на местах, в частности, позволить украинской армии наносить глубокие удары по военным целям на территории России, используя ракеты большой дальности, предоставленные Францией", – объяснил Пети.

Добавим, что Пети представляет партию "Демократическое движение" (Mouvement démocrate) и является членом Комитета по иностранным делам. Он последовательно выступает за поддержку Украины.

Кстати, на комментарий в X (Twitter), что "тогда у РФ появится право бомбить Париж", Пети возразил: "Нет. Только военные цели. Война, которую ведут демократии, следует правилам, признанным на международном уровне на протяжении десятилетий".

Как сообщал OBOZ.UA, Франция предоставит 200 миллионов евро грантовых средств для восстановления и поддержки критической инфраструктуры и приоритетных секторов экономики Украины.

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