Соловьев на фоне 'миролюбивого' Путина в прямом эфире призвал взорвать киевскую дамбу. Видео

Российский топ-пропагандист Владимир Соловьев в эфире своего очередного шоу заявил, что РФ должна подорвать киевскую дамбу и затопить столицу Украины. Это произошло на фоне того, как кремлевский диктатор Путин выдвигает якобы готовность прекратить войну по его циничному "плану мира".

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Фрагмент видео с росТВ распространил советник мэра захваченного оккупантами Мариуполя Петр Андрющенко. Он обратил внимание, что ныне кремлевские рупоры уже даже не прячутся в своих выпадах.

"Извините, я реально не понимаю, почему до сих пор киевская дамба все еще стоит. Я считаю, что мы должны перейти к позиции жесточайшего наказания. Слушайте, они нам "утюжят" Белгород, а мы пытаемся "сохранить" Киев", – высказался российский военный преступник Соловьев.

Внимание! На видео российская пропаганда:

Примечательно, что на его циничный выпад как-то удивительно недовольно отреагировал один из приглашенных в студию "экспертов". Однако пропагандист продолжил нести чепуху о "благородности" россиян. Он также упомянул предостережение главы ГУР МО Украины о судьбе Крымского моста.

Комментируя выпад кремлевского приспешника Андрющенко обратил внимание, что тот озвучил это во время того, как в Швейцарии проходит Саммит мира. Кроме этого, на фоне недавних высказываний диктатора Путина о якобы желании РФ к "достижению мира".

"Великолепная возможность участникам принять предложения Украины и союзников с одной стороны. С другой – они даже уже не прячутся. Какая там "денацификация и демилитаризация"? Просто уничтожить всех украинцев – призывы к прямому геноциду. Мы и так знали, но ушло два года и более полумиллиона россиян, чтобы они уже не прятались", – отметил советник мэра украинского Мариуполя.

Как сообщал OBOZ.UA, на первый Глобальный саммит мира, который проходит 15-16 июня в Швейцарии, пустили пропагандистов из страны-агрессора России. Официальный Берн настаивал на том, чтобы российские СМИ получили соответствующее разрешение.

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