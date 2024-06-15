На Саммит мира в Швейцарии пустили российских журналистов: известна причина

На первый Глобальный саммит мира по Украине, который начался 15 июня в Швейцарии, приехали пропагандисты страны-агрессора России. Официальный Берн настаивал, чтобы росСМИ получили соответствующее разрешение.

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О присутствии на мероприятии "журналистов" из РФ сообщил корреспондент OBOZ.UA. Отметим, что официального представителя Кремля на инаугурационный Саммит мира украинская сторона не приглашала.

На саммите находились сотрудники пропагандистских "РИА Новости", ТАСС, "Коммерсант". Также были замечены журналисты изданий "Медуза" и "Дождь", позиционирующих себя как оппозиционные.

Это была позиция принимающей нейтральной стороны – Швейцарии. Однако государство не настаивало на том, чтобы сама Россия участвовала в переговорах. По словам президента Швейцарии Виолы Амгерд, РФ может быть приглашена на следующую конференцию. В Офисе президента Украины уточнили: это будет возможно при условии, что Москва будет не диктовать свои требования, а слушать.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Владимир Зеленский заявил, что путь к миру будет долгим, потому что Украина имеет дело с террористами.

– На Саммит мира, чтобы обсудить три из 10 пунктов Формулы мира Украины, съехались представители 100 государств и организаций.

– После двухдневной конференции ожидается публикация итоговой декларации. Глава ОП Андрей Ермак заявил, что касательно коммюнике есть "четкая позиция".

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