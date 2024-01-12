Сомалиец сдался в плен ВСУ и рассказал об издевательствах в армии РФ. Фото

В плен воинам Сил обороны Украины сдался гражданин Сомали Мохамед Адила, который воевал против украинских бойцов в рядах армии России. Он пожаловался, что российские захватчики постоянно над ним издевались и унижали.

Видео дня

Об этом сообщил на своей странице в Facebook волонтер и военный корреспондент Роман Бочкала в четверг, 11 января. По его словам, сомалиец "с радостью пошел в плен" около Марьинки в Донецкой области.

Адила рассказал, что в составе 3-й отдельной мотострелковой бригады оккупантов есть еще по меньшей мере три гражданина Индии. Иностранные наемники раньше не имели опыта службы в силовых структурах, но вместе с россиянами выполняли боевые задания.

В то же время они не проходили курсы русского языка и вообще этим языком не владеют.

Сомалиец рассказал, что наемники испытывали систематические издевательства и унижения со стороны российских захватчиков на основании этнического и расового отличия.

"Как видим, противник использует плохо обученный и неслаженный личный состав. Обмельчали богатыри России-матушки. Из КНДР – ракеты, из Сомали – пираты", – написал Роман Бочкала.

Как сообщает OBOZ.UA, на Таврическом направлении на фронте в Украине становится все больше российских окупантов, которые отказываются идти в наступление. Недавно около 40 военнослужащих страны-агрессора самовольно покинули окопы и пытались с оружием сбежать в сторону оккупированного Крыма.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!