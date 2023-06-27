Сопоставимый с первым: Болгария одобрила новый пакет военной помощи Украине

В Болгарии приняли решение о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Его содержание не разглашается, но ожидается, что он будет соразмерен первому по объему.

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Об этом в понедельник, 26 июня, сообщили на сайте правительства Болгарии. Там отметили, что решение о "новом пакете военной и военно-технической помощи" было принято Советом министров Республики Болгария еще в пятницу, 23 июня.

"Утвержденный перечень по объему сравним с помощью первого пакета, предоставленного временным правительством решением от 22 декабря 2022 года", – сказано в сообщении.

В правительстве отметили, что предоставление Вооруженным силам Украины этого пакета помощи не нарушит стандарты вооруженных сил Болгарии и их боевой подготовки.

Болгария тайно поддерживала Украину боеприпасами и топливом в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ. Об этом писали западные СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Болгария выразила намерение присоединиться к инициативе Европейского Союза по поставке Украине миллиона артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев. Кроме того, в стране считают, что НАТО должно "развивать отношения с Украиной на более высоком стратегическом уровне".

– С избранием нового правительства Болгарии появились первые сигналы о том, что страна готовится оказать реальную военную помощь Украине – оружием и амуницией.

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