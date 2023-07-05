'Сопутствующие потери': в Черкасской области судья оправдывала убийства Россией украинцев и восхваляла российское законодательство. Фото

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении судье Звенигородского районного суда Черкасской области. Женщина отрицала вооруженную агрессию РФ против Украины и оправдывала военные преступления захватчиков и оккупацию части Украины.

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Она распространяла тезисы кремлевской пропаганды, называла погибших от российских ракет гражданских "сопутствующими потерями" и в разгар полномасштабной войны ездила в оккупированный Крым, куда планировала перебраться жить после выхода в отставку. Подробности сообщили в СБУ и Государственном бюро расследований.

СБУ и ГБР собрали доказательную базу на судью Звенигородского райсуда Черкасской области, отрицавшую вооруженную агрессию РФ и оправдывающую военные преступления российских захватчиков. Она занимала должность главы районного суда, что не мешало судье публично проявлять пророссийскую позицию и ретранслировать нарративы Кремля о войне против Украины.

Так, в распоряжении следствия есть записи разговоров судьи с коллегами и друзьями, в ходе которых она оправдывала временную оккупацию части территории нашего государства.

По версии судьи, захваченные территории Украины на самом деле являются "освобожденными", оккупантов она называла "нашими", а Крым – частью России. На оккупированный полуостров судья неоднократно ездила после 2014 года, она даже встречала в Крыму новый 2023 год.

Также предательница очень радовалась оккупации Мелитополя и введению на захваченных украинских территориях "российского законодательства", которое она всячески расхваливала.

Судья заявляла, что вооруженная агрессия РФ против Украины – это якобы "вынужденный шаг" из-за "стратегической важности Крыма" и обвиняла Вооруженные силы Украины в "агрессии против мирных украинцев".

В военных преступлениях оккупантов против гражданских украинцев судья не видела ничего особенного: она всячески пыталась их оправдать.

К примеру, гибель мирных жителей в результате ракетного удара РФ по многоэтажке в Днепре в январе 2023 года она назвала "сопутствующими потерями" во время войны.

Размышляя о российских ракетных ударах по украинским населенным пунктам, судья трактовала прилеты российских ракет в гражданские дома как "экономию Россией дорогих высокоточных ракет". Поэтому более дешевые, менее точные, мол, и попадают по мирному населению.

Мариуполь же, по словам предательницы, стерли с лица земли украинские военные, а не оккупанты.

Женщина утверждала, что украинские снайперы якобы расстреливали людей, а Вооруженные силы использовали гражданских в качестве "живого щита", не выпуская их из города, выгонялаи из собственных квартир, бросали гранаты в подвалы из-за того, что люди разговаривали на русском языке.

Также подозреваемая отрицала похищение и вывоз детей из временно оккупированных территорий Украины.

"По данным следствия, ранее женщина была судьей Акимовского райсуда в Запорожской области. Из-за временной оккупации этой территории в июне 2022 года ее отправили в Черкасскую область, где назначили сначала судьей, а затем избрали председателем районного суда. Впоследствии фигурантка планировала подать в отставку, переехать в Крым, но при этом получать пожизненную пенсию судьи из украинского бюджета", – рассказали в СБУ.

В настоящее время фигурантке доложено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные должностным лицом).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества.

Во время обысков у подозреваемой была обнаружена и изъята иностранная валюта, в том числе российские рубли, мобильные телефоны и компьютерная техника.

Напомним, ранее сотрудники Службы в Николаеве задержали предателя, готовившего ракетный удар РФ по зданиям СБУ и оборонному заводу.

Местный житель собирал разведданные места дислокации и перемещения подразделений Сил обороны в прифронтовых районах южного региона. Кроме того, передавал агрессору геолокации объектов гражданской инфраструктуры.

А в ГБР сообщили, что передали в суд дело экс-главы СБУ в Крыму Кулинича, разоблаченного в сотрудничестве с ФСБ РФ.