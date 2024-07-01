Сорвали 'джекпот': украинские военные уничтожили с помощью дронов российский ЗРК 'Тор'. Видео

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать вражескую технику на поле боя. Недавно враг потерял очередной зенитный ракетный комплекс "Тор".

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Вражеский комплекс удалось уничтожить с помощью дрона. Об этом в Telegram сообщил волонтер Сергей Стерненко.

ЗРК "Тор" уничтожили воины 3-й отдельной танковой бригады. Стерненко акцентировал, что технику ликвидировали с помощь FPV-дронов, которым эти зенитные комплексы не могут противодействовать.

"Джекпот! Поражено ЗРК Тор. Воины 3 ОТБр подстрелили жирную добычу – российский ЗРК Тор, который используется для сбивания дронов, вертолетов, самолетов и ракет. Однако этот комплекс не может противодействовать FPV", – говорится в сообщении.

Российские оккупанты с помощью зенитного ракетного комплекса "Тор" могут уничтожать воздушные цели на расстоянии до 15 км. В зависимости от модификации, ЗРК может быть вооружен 8 или 16 зенитными ракетами.

Напомним, в июне 2024 года страна-агрессор понесла рекордные потери на войне в Украине. В первый месяц лета Силы обороны уничтожили 33 713 личного состава оккупантов.

Ранее сообщалось, что за июнь 2024 года только в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" российские оккупационные войска потеряли более 8000 тысяч солдат убитыми и ранеными. Также в статистике за месяц будет высок показатель боевых столкновений и штурмов – только за прошлую неделю фиксировалось около 1000 боев.

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