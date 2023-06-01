'Сосед-военный увидел обгоревшие тела': телеканал 'Дом' подготовил спецвыпуск об украинских детях, которых убила Россия

С начала полномасштабного вторжения Россия, прикрываясь какими-то абсурдными имперскими целями, убила по меньшей мере 470 детей Украины, еще 400 считаются пропавшими без вести. Участившиеся обстрелы оккупантов фактически ежедневно увеличивают цифры этой трагической статистики. Телеканал "ДОМ" подготовил специальный проект к 1 июня, когда Украина отмечает День защиты детей, чтобы вспомнить о тех маленьких украинцах, которые уже никогда не станут взрослыми из-за варварской войны, развязанной Кремлем.

Видео дня

Первую историю из серии программ "Я не забуду" рассказала в студии Надежда Степаненко из Киева. В Ирпене проживали ее дочь и 12-летний внук, в марте 2022 года они погибли из-за обстрела российскими войсками.

"Утром 24 февраля я сразу позвонила по телефону дочери Марине. Я сразу сказала "собирай вещи, поезжай ко мне". А она перед тем очень долго мечтала о собственной квартире и в тот момент ответила: "Я в своем доме в Ирпене чувствую себя в безопасности", – вспоминает женщина.

Однако уже 4 марта Марина сама позвонила матери и с ужасом рассказала, что услышала из соседней Бучи. Она записалась в очередь к таксисту, чтобы он их довез до Романовского моста для выезда из города.

"5 марта утром мы созвонились с дочерью в последний раз. Она расплакалась и сказала: "Мам, здесь такое делалось всю ночь, если бы я знала, то уж давно бы уехала". В последний раз я позвонила в 10:30, чтобы напомнить, чтобы они перекрыли газ и воду. Трубку взял внук Иван и сказал: "Бабушка, мы все перекрыли, мы бежим, нас вывозят". Больше до них дозвониться я не могла", – со слезами рассказывает Надежда.

В первые дни она еще надеялась, что дочка с внуком прячутся в подвале, поэтому к ним невозможно дозвониться. Знакомые не сразу рассказали несчастной женщине о горе, которое постигло ее семью.

"9 марта я пошла в церковь, молилась за них как за живых, а когда вернулась, мне позвонила племянница и сказала "простите меня, о Марине есть новости, плохие известия, они умерли, их похоронили". А дальше я уже ничего не помню, что делала, что мне говорили. Я кричала, плакала, по полу валялась. Я не могла поверить", – поведала Надежда о своей утрате.

На следующий день женщине прислали фото могилы, где захоронены соседями ее родные. Она находится в парке возле дома Марины, Надежда всегда шла через этот парк, когда приезжала к дочери в гости.

"Произошел взрыв, как только Марина с Ваней выбежали из подъезда. Они загорелись заживо прямо посреди ЖК. Сосед-военный увидел обгоревшие тела моего внука и дочери. 35 дней их тела просто лежали в парке, куда их положили. 10 апреля сделали эксгумацию, а 14 апреля было перезахоронение", – эмоционально передает те страшные события киевлянка.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ночь на 1 июня захватчики из России атаковали Киев ракетами, в столице прозвучало много громких взрывов – более десяти лишь за несколько минут. Силы ПВО сбили вражеские цели, однако падение обломков привело к разрушениям и, к сожалению, погибшим и травмированным, среди которых есть дети.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!