Состоялась половина всех боевых столкновений: в Генштабе назвали два самых горячих направления фронта

Российская оккупационная армия продолжает атаковать на юге и востоке Украины в попытке улучшить тактическое положение и прорвать оборону ВСУ. Наиболее горячими на сегодняшний день являются Покровское и Кураховское направления. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 20:30 субботы, 8 июня.

С начала суток на фронте произошло 67 боевых столкновений. Более половины из них произошли именно на Покровском и Кураховском направлениях, отметило командование ВСУ.

На Купянском направлении наши воины отражали семь атак захватчиков. Продолжается один бой у Синьковки. Также сообщается, что российские террористы на Степную Новоселовку и Купянск сбросили по четыре управляемых авиабомба и обстреливали Новоегоровку НУРСами.

На Покровском направлении враг уже предпринял 27 попыток прорвать нашу оборону. 19 атак отбиты. Боевые столкновения продолжаются в районах Новоалександровки, Новопокровского и Новоселовки Первой. Подтвержденные потери противника на этом направлении в настоящее время составляют безвозвратными 134 человека (еще 175 оккупантов ранены). Также здесь уничтожены четыре артсистемы и 11 автомобилей, танк и миномет противника.

На Кураховском направлении в районе Красногоровки и Георгиевки украинские воины отбивают пять атак противника. В общей сложности россияне предприняли 10 попыток продвинуться вперед. Здесь захватчики потеряли 30 человек убитыми и ранеными (информация уточняется), также наши воины уничтожили вражескую пушку, два автомобиля, танк, инженерную машину разграждения и две единицы ББМ.

На Времивском направлении враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение в районах Старомайорского и Заветного Желания. Нанес авиаудару четырьмя КАБами по району Елизаветовки.

На остальных направлениях – без особых изменений, добавили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 7 июня, украинские воины отменяли 1210 кафиров и 199 единиц техники в сутки.

В частности, уничтожены 9 танков и 9 боевых бронированных машин, 36 артиллерийских систем, 1 средство ПВО и 59 БПЛА оперативно-тактического уровня, 7 крылатых ракет, 68 единиц автомобильной и 10 специальной техники.

Потери в живой силе в российской армии к утру 8 июня превысили 517 тысяч человек.