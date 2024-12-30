Состоялось 104 боевых столкновений: Генштаб ВСУ рассказал, что происходит на фронте 30 декабря

В Украине за неполные сутки понедельника, 30 декабря (по состоянию на 16:00), произошло 104 боевых столкновений. Ситуация на фронте остается напряженной.

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Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил. "Украинские защитники продолжают активно противодействовать российскому агрессору, нанося ему потери в живой силе и технике", – подчеркнула пресс-служба.

Приграничные населенные пункты продолжают страдать от артобстрелов с территории Российской Федерации. От ударов вражеской ствольной артиллерии пострадали районы населенных пунктов Бачевск, Александровка Сумской области и Тимофеевка Харьковской области.

На Харьковском направлении оккупанты дважды тщетно атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений вблизи города Волчанск и села Липцы.

На Купянском направлении отбито четыре атаки недалеко от Голубовки, Степной Новоселовки, Кругляковки и Загрызового. По состоянию на 16:00 еще семь боев продолжались.

На Лиманском направлении захватчики совершили десять атак у Копанок, Надежды, Новоегоровки, Макеевки, Ивановки, Тернов. Продолжались бои в двух локациях.

Противник провел один штурм на Северском направлении в районе Белогоровки, Силы обороны отразили атаку.

На Краматорском направлении украинские воины отбили три штурма ВС РФ вблизи Часова Яра и Ступочек. Четыре столкновения продолжались.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций недалеко от Щербиновки и в Торецке, где Силы обороны отбили две атаки. Четыре боестолкновения еще не завершились.

На Покровском направлении оккупанты предприняли 30 попыток потеснить наших защитников с позиций в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, проминь, Зеленое, Даченское, Новый Труд, Шевченко, Волково, Новооленовка и Новоелизаветовка. Силы обороны сдерживают давление. Они отбили 23 атаки противника, семь боестолкновений еще продолжались.

На Кураховском направлении россияне провели 11 атак вблизи Петропавловки, Славянки, Шевченко, Курахово. Две атаки продолжались.

На Времивском направлении подразделения наших войск отразили 11 штурмов россиян неподалеку от Янтарного, Успеновки, Времовки, в направлении Константинополя и Новоселки. Продолжалось четыре боестолкновения.

На остальных направлениях – без особых изменений.

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