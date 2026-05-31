Сотни дронов на Россию: в CNN показали боевую работу дипстрайкеров ГУР. Видео

Украинские защитники почти ежедневно запускают волны из сотен дальнобойных дронов, которые поражают военные объекты страны-агрессора. Это действительно дальнобойные дроны – они способны добраться не только до Москвы, но и "даже сибирских широт", и "они стали серьезной угрозой для Кремля". Именно поэтому теперь Запад стремится "перенять украинский опыт ведения войны".

Видео дня

Об этом говорится в репортаже CNN. Американский вещатель показал эксклюзивные детали боевой работы дипстрайкеров подразделения ГУР МО Украины.

Главные цели

В репортаже перечислены три главные военные цели на территории страны-агрессора. Это все предприятия и логистика, так или иначе связанные с переработкой нефти и изготовлением топлива, это производство взрывчатки, а также это производства и площадки запусков российских ракет и дронов,

"В другой отрасли в украинских оружейников происходит еще один технологический скачок. Это – реактивные ускорители, которые позволяют разгона дронов до скорости 190 км/ч за считанные секунды", – указано в репортаже.

Тактика рассредоточения групп

Важными элементами успеха украинских глубинных ударов является "тактика рассредоточения групп", и отдельное, собственно "специализированное программное обеспечение", – рассказывает "Вектор", командир спецподразделения ГУР.

"Мы работаем разрозненно. У нас нет единого центра управления, мы используем десятки локаций. Кроме того, собственное программное обеспечение дает нам возможность работать с тысячами БПЛА одновременно. Дрон "Ярость" может перевозить огромную полезную нагрузку на расстояние более 320 километров. А есть еще приманки. Реактивный дрон на российском радаре выглядит как ракета. Это и есть приманки, мы отправляем их сотнями, причем некоторые пустые, некоторые с полезной нагрузкой. И хотя эта полезная нагрузка небольшая, ее достаточно, чтобы уничтожить систему противовоздушной обороны врага", – говорит он.

Есть чему научиться

Демонстрируя отдельный штаб дипстрайкеров ГУР и его боевую работу, ведущие американского вещателя отмечают, что "скорость эволюции, качество адаптации и изобретательность украинских воинов поражает".

"Украина два года назад умоляла о старых американских ракетах. А теперь она сама строит и запускает столько беспилотников, так часто и так глубоко, что даже сторонники Кремля уже ставят под сомнение возможность победы Путина. Именно поэтому теперь Запад хочет научиться тому, что сделала Украина, чтобы выжить, когда не получила необходимой помощи", – рассказывают в репортаже CNN.

Последствия ударов

Как сообщал OBOZ.UA, в мае производство дизельного топлива в России сократилось не менее, чем на 10%, что стало продолжением 10-процентного месячного падения в апреле. Причиной этого являются продолжающиеся атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, которые заставили их сократить или вообще остановить производство.

Недавно Силы беспилотных систем ВСУ отработали по полигону 36-й армии сухопутных войск РФ (именно ее военнослужащие в начале полномасштабного вторжения совершали военные преступления в Буче Киевской области). После дронового обстрела список потерь оккупационного войска значительно пополнился, говорит командир СБС Роберт "Мадьяр" Бровди. Его эффектное видео указанного поражения смотрите здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!