Сотни единиц военной техники, 'уничтоженной' Россией в Украине, оказались муляжами – CNN

Украинские войска на фронте активно "подменяют" образцы западной военной техники на муляжи. Таким образом они заставляют российских оккупантов впустую тратить дроны и ракеты.

Видео дня

Об этом говорится в материале издания CNN. Как утверждают журналисты, войска РФ на передовой массово уничтожают муляжи украинских гаубиц Д-20, американских пушек М777, минометов, РЛС и средств ПВО.

Муляжи изготавливаются специалистами одной из украинских компаний в небольшом ангаре, говорится в статье.

Цель, по словам представителя компании состоит в том, чтобы спасти жизни украинцев и обманом заставить россиян растратить очень дорогие дроны-камикадзе, снаряды и ракеты. Идея состоит в том, что с неба приманки должны выглядеть "достойными" атаки, не тратя при этом слишком много средств.

"Война стоит дорого, и нам нужно, чтобы россияне тратили деньги на использование дронов и ракет для уничтожения наших ложных целей. В конце концов, дроны и ракеты стоят дорого. Наши модели гораздо дешевле", – рассказал он.

Так, по его словам, 155-миллиметровая гаубица М777 британского производства, которая применяется в Украине, стоит несколько миллионов долларов, а компания создает ее реплику из обычных канализационных труб менее чем за тысячу долларов.

"После каждого попадания военные сдают нам трофейные обломки. Мы их собираем. Если наша приманка была уничтожена, то мы работали не зря", – объяснил представитель компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, после нескольких громких "хлопков" россияне применили на своих военных аэродромах беспрецедентные по "надежности" меры предосторожности. Однако "маскировку" российских самолетов с помощью шин не оценили даже российские пропагандисты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!