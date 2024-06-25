'Сотни мужчин идут в ТЦК с недоверием': в Генштабе призвали украинцев обращаться в рекрутинговые центры. Видео

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины призвали граждан обращаться в рекрутинговые центры. Сотни мужчин идут в ТЦК и СП с недоверием, потому что не знают, какую работу будут выполнять, однако должность и подразделение в ВСУ можно выбрать самому.

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Разъяснение опубликовала пресс-служба Генштаба. Там отметили, что сотни мужчин не имеют четкого представления о том, какую роль они будут выполнять в Вооруженных Силах Украины, в частности, это касается рядового состава.

Страх того, что их гражданские знания, навыки и опыт не будут учтены при зачислении в воинскую часть, может подорвать мотивацию и желание украинцев выполнять свой гражданский долг.

Однако самый эффективный способ преодолеть этот страх – процедура рекрутинга с последующим подписанием контракта с ВСУ.

Это позволяет выбрать должность и подразделение в соответствии с вашими профессиональными навыками и личными предпочтениями.

В Генштабе уточнили, что военные части размещают вакансии на разных платформах, включая Lobby X и Robota.ua. Граждане находят вакантные должности, после чего отправляют резюме.

"Резюме я распечатываю, изучаю, согласую с командиром, и мы вызываем данного гражданина на собеседование к нашей воинской части. По результатам собеседования мы предоставляем гражданину Украины рекомендательное письмо, с которым он находится в территориальном центре комплектования и социальной поддержки, и затем передает командованию сил логистики по призванию данного гражданина к нам на военную службу. Речь идет о контрактной службе. Это дает гарантии, что 100% рекрут попадет в нашу воинскую часть", – рассказали в одной из воинских частей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине по состоянию на 22 июня через Резерв+ обновили данные 1,7 млн человек. Сгенерировали документы 713 тысяч украинцев.

В Минобороны работают над тем, чтобы военнообязанные смогли онлайн оформить отсрочку от мобилизации. В то же время об электронных повестках пока речь не идет.

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