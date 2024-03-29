'Совершают геноцид в 21-м веке': в ЦНС рассказали, как оккупанты пытаются русифицировать украинских детей

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики пытаются русифицировать украинских детей. Юных украинцев захватчики возят в Россию на "образовательные мероприятия", цель которых состоит в изменении самоидентификации детей и последующей ассимиляции целого поколения украинцев с россиянами.

Об этом рассказали в Центре национального сопротивления. Там отметили, что Россия продолжает совершать геноцид украинского народа.

"Россияне совершают геноцид украинцев прямо в 21-м веке, отрицают право на существование украинской нации. Одной из составляющих политики является изменение самоидентификации украинских детей и последующая ассимиляция целого поколения украинцев с россиянами. Для этого тех детей, которых россияне не депортировали из Украины, регулярно вывозят на "образовательные мероприятия" в РФ", – рассказали в Центре.

Среди последних таких случаев – вывоз группы детей из временно оккупированной части Херсона на российский Дальний Восток. Там на базе центра "Океан" маленьких украинцев усиленно "обрабатывают" пропагандой относительно их "новой родины". При этом захватчики пользуются тем, что пропагандистская обработка проводится в регионе, где нет боевых действий, что резко контрастирует с Херсонщиной, куда Россия пришла с войной. Так оккупанты пытаются сформировать у детей положительное отношение к себе и к стране-агрессору.

"Центр национального сопротивления отмечает, что каждый деятель образования, причастный к таким программам и промывке мозгов, является соучастником геноцида и законной целью для Движения сопротивления. Никто из вас не избежит наказания", – предупредили в ЦНС всех причастных к геноциду.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты на захваченных территориях хотят "законодательно" запретить украинские книги. Сейчас в Москве разрабатывают соответствующую нормативную "базу" для легализации практики, реализуемой захватчиками с начала вторжения.

Также сообщалось, что в рядах войск Путина растет дезертирство, пойманных беглецов бросают в мясные штурмы.