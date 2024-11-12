'Союзники должны принять радикально другое решение': Пристайко объяснил, в какой военной поддержке нуждается Украина

Растущие потребности Вооруженных сил Украины можно удовлетворить в частности передачей дальнобойных ракет Storm Shadow, в которых есть американские компоненты. В этом вопросе наши британские партнеры зависят от решения администрации в США (Storm Shadow/SCALP EG – франко-британская, однако детали в ней есть и американские).

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Сейчас Украина должна продолжать давление на Запад, чтобы получить это вооружение. Об этом в выпуске OBOZ.Talk сказал Вадим Пристайко – бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании, экс-министр иностранных дел Украины, экс-глава миссии Украины при НАТО.

"Мы приходим к моменту, где наши союзники должны принять радикальное другое решение. Нам недостаточно той помощи, которую они оказывают. И фраза о том, что они будут с нами столько, сколько нужно, должна переходить в количественную составляющую" , – отметил он.

Пристайко говорит, что разговор о военной помощи с западными следует вести, объясняя, чего мы хотим добиться, какой у нас план и доктрина.

"В результате этого разговора наши партнеры смогут предложить нам платформы. То есть у кого-то есть дальнобойные ракеты такие, у кого-то есть дальнобойные дроны другие, кто-то может помочь разведкой, кто-то может помочь целенаправлением и так далее. Этот разговор вместо того, чтобы говорить, что нам нужно еще 10 танков такой марки, 50 снарядов другой марки. Разговор этот, я надеюсь, он ведется нашими военными", – добавил он.

Стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон "в последний раз" попытаются убедить президента США Джо Байдена предоставить Украине разрешение наносить удары по целям на территории России с помощью франко-британских ракет Storm Shadow.

По словам Пристайко, в этом вопросе нам следует ожидать положительной развязки. Байден действительно может принять такое решение.

"Если быть совсем честным, то администрации осталось там два месяца, и это самое простое решение, которое могут принять демократы сейчас. Они могут принять решение выбрать все остатки средств, которыми распоряжается администрация президента Байдена, чтобы оставить новой администрации чистый лист, ну и заодно продемонстрировать, что наши политические конкуренты, посмотрим, как они будут помогать Украине. Но это внутренняя тема", – сказал дипломат.

Позиция Украины в этом отношении должна быть твердой – нам нужны эти ракеты, чтобы разрушить цепь поставок вооружений, управления, командования страны-агрессора. Для этого нам нужно "дотянуться" до их дальних складов и аэродромов.

"И об этом нужно четко заявлять нашим партнерам. Вопрос не в том, что мы хотим, знаете, где-то ударить подальше, у нас какой-то кривой план – у нас четкое понимание, что другим путем мы не остановим КАБы, потому что эти аэродромы находятся за пределами нашей досягаемости. Вот и все, такая простая позиция. Не нравится предыдущей администрации – она через два месяца не будет нести никакую ответственность. Пусть найдут смелость принять это решение", – резюмировал Пристайко.

Как сообщал OBOZ.UA, партнеры Украины должны отреагировать на вступление войск КНДР в войну на стороне России соответствующим образом. Прежде всего, они должны увеличить поставки вооружений, необходимых Силами обороны Украины для выполнения насущных задач, заявил директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

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