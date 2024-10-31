'Украина не может оставаться в одиночестве': эксперт рассказал, какие меры поддержки могут предложить партнеры в ответ на вступление в войну КНДР

Партнеры Украины должны отреагировать на вступление войск КНДР в войну со стороны России соответствующим образом. Прежде всего, они должны увеличить поставки вооружений, необходимых Силами обороны Украины для выполнения насущных задач.

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Речь идет о более мощных средствах для нанесения дальнобойных ударов, а также о разрешениях по применению ATACMS по территории Российской Федерации. Об этом OBOZ.UA сказал директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

"Далее – предоставление также разрешений на нанесение ударов с теми средствами, что уже передаваемыми – это крылатые ракеты типа Storm Shadow. Предоставление теми же американцами ракет класса воздух-земля для нанесения ударов вглубь территории Российской Федерации для того, чтобы наносить удары уже по военной инфраструктуре россиян. И с учетом, в том числе, и возможного расположение там северокорейских подразделений", – отметил он.

Следующим шагом, по мнению эксперта, должно быть принятие решения о направлении в Украину контингентов в разных формах, сначала в качестве учебных миссий. Также это могут быть контингенты войск, которые обеспечивали бы и взаимодействие в вопросах противодействия, в том числе, северокорейским подразделениям.

"Потому что в принципе как раз с появлением северокорейских войск это широкомасштабное вторжение выходит уже за рамки того, на чем раньше ограничивались именно в проведении военных действий, которые ограничивались проведением оборонной операции Вооруженных сил Украины против российских захватчиков. Сейчас видим, что Украина уже должна действовать против такого интернационального объединения этих диктаторских режимов", – объяснил Рябых.

Он подчеркнул, что в этих условиях Украина не может оставаться в одиночестве и самостоятельно противостоять этой объединенной угрозе. Особенно учитывая, что к этому альянсу РФ и КНДР в той или иной форме приобщаются и другие страны, такие как Иран, поставляя оружейные технологии россиянам. Они также предоставляют России средства, которые используются для развития военного производства.

"И в том числе обеспечение постоянного поступления средств от торговли энергоносителями и другими товарами, которые Российская Федерация использует для того, чтобы повышать свою способность ведения захватнической войны против Украины", – добавил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA:

– По мнению Рябых, привлечение Россией войск КНДР угрожает не только Украине, но и, в более широком смысле, безопасности нескольких регионов и, как следствие, мировой безопасности. Такие действия РФ свидетельствуют о перерастании так называемой СВО – специальной военной операции, о которой объявлял диктатор Путин – в войну с привлечением другой страны.

– Также эксперт сказал, что усиление российской армии за счет солдат из КНДР не будет одновременным. Те 12 тысяч северокорейских военных, о которых идет речь сейчас, не будут иметь решающего значения для РФ, которая стремится пополнить свои потери. На этом этапе упомянутая цифра не кажется угрожающей, так что Вооруженные силы Украины могут адекватно реагировать на такое.

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