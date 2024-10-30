'Оно не будет одновременным': эксперт рассказал, насколько Украина готова к усилению российской армии военными КНДР

Усиление российской армии за счет солдат из КНДР не будет одновременным. Те 12 тысяч северокорейских военных, о которых идет речь сейчас, не будут иметь решающего значения для РФ, которая стремится пополнить свои потери. На данном этапе эта цифра не выглядит угрожающей, так что Вооруженные силы Украины могут адекватно реагировать на это.

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Об этом OBOZ.UA сказал директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых. По его словам, для того, чтобы Российская Федерация могла существенно повысить свои возможности в этой войне, ее армию должны усилить гораздо больше солдат КНДР, а именно ориентировочно 100 тысяч.

"Тогда могли бы у них сконцентрироваться большие усилия для решения своих задач", – отметил эксперт.

Для того, чтобы Силы обороны Украины могли эффективно давать отпор оккупантам, наши партнеры должны приложить все усилия для увеличения поставок боеприпасов и предоставления возможности дальнобойных ударов. Врагу надо усложнить возможность ведения артиллерийского огня, который является одной из составляющих успеха российских войск. Именно артиллерия, а также управляемые авиационные бомбы, которые сбрасывает авиация, создают для противника возможности на поле боя.

"Дальнобойные удары, первое, о чем просит сейчас военно-политическое руководство наших партнеров, они дали бы возможность решить вопрос с уменьшением возможности противника по артиллерийскому огню, нанося удары по большему перечню складов, где концентрируются эти боеприпасы, с одной стороны. С другой стороны, это возможность наносить удары по местам базирования авиации, которая применяется именно против Сил обороны Украины", – сказал Рябых.

Также необходимо наращивать возможности Украины в противовоздушной обороне, чтобы отгонять вражескую авиацию и уменьшать возможности войск РФ. Такие меры на данном этапе могли бы обеспечить не только стабильность фронта, но и изменение тенденции на позитивную для Сил обороны Украины.

"Даже при том уровне участия КНДР сейчас в войне против Украины. Конечно, что при развитии ситуации и возможных сигналах об увеличении количества войск, которые посылаются из Северной Кореи, то, конечно, и меры по поддержке Украины должны также увеличиваться, чтобы не допустить дисбаланса, что могло бы привести к нежелательным последствиям для сил обороны Украины", – резюмировал эксперт.

Напомним, что, по мнению Рябых, привлечение Россией войск КНДР угрожает не только Украине, но и, в более широком смысле, безопасности нескольких регионов и, как следствие, мировой безопасности. Такие действия РФ свидетельствуют о перерастании так называемой СВО – специальной военной операции, о которой объявлял диктатор Путин, в войну с привлечением другой страны.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Владимир Зеленский заявил, что три тысячи военных из КНДР, включая офицеров, уже готовятся к бою против Украины на территории РФ. Еще "дополнительные тысячи" северокорейцев "уже в пути".

– Ранее в Пентагоне подтвердили, что часть военных КНДР уже находятся на территории Курской области РФ. Речь идет о "небольшом количестве" северокорейских солдат.

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