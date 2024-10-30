'СВО перерастает в войну большего масштаба': эксперт объяснил, как привлечение войск КНДР повлияет на Украину и безопасность Европы

Привлечение страной-агрессором Россией войск КНДР угрожает не только Украине, но и, в более широком смысле, безопасности нескольких регионов и, как следствие, мировой безопасности. Такие действия РФ свидетельствуют о перерастании так называемой СВО – специальной военной операции, о которой объявлял диктатор Путин, в войну с привлечением другой страны.

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Об этом OBOZ.UA сказал директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых. Участие Северной Кореи в войне против Украины является признаком того, что она приобретает большие масштабы. В первую очередь из-за этого под угрозой оказывается безопасность Европы и это сигнал, который уже восприняли в НАТО и в отдельных европейских странах.

"Об этом говорят те комментарии, которые есть. Сейчас ограниченные комментарии есть из Соединенных Штатов, которые понимают, что это еще и угроза безопасности не только Европейскому региону, но еще и Тихоокеанскому региону. По сути дела это уже такие задачи перед Соединенными Штатами более широкие, но там, конечно, ограничены в этих комментариях", – сказал Рябых.

По его словам, сейчас в РФ на пяти полигонах готовят две бригады из числа северокорейских военнослужащих. Они являются той силой, которая может помочь россиянам высвободить соответствующее количество личного состава для пополнения собственных резервов и для переброски их на более значимые для них направления. Речь идет, в частности, о восточном направлении, где у оккупантов стоит первоочередная задача полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области, выйдя на их административные границы. Именно этого требует российское высшее военно-политическое руководство.

"Пока можно речь сейчас вести об освобождении именно российских ресурсов. Или возможно, например, применение северокорейских войск на отдельных направлениях, в том числе, для непосредственного столкновения с украинскими войсками. Пока можно говорить об этом ограниченно, что потенциально возможно", – отметил директор.

Между тем, одной из основных задач, которые ставит себе диктатор КНДР Ким Чен Ын, это получение его войсками опыта во введении боевых действий и применением современных средств, которые используются в российско-украинском противостоянии.

"Поэтому, именно исходя из необходимости реализации этой задачи, то вероятность непосредственного участия северокорейских войск в боевых столкновениях с Вооруженными силами Украины, Силы обороны Украины – оно достаточно вероятно", – резюмировал Рябых.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Владимир Зеленский заявил, что три тысячи военных из КНДР, включая офицеров, уже готовятся к бою против Украины на территории РФ. Еще "дополнительные тысячи" северокорейцев "уже в пути".

– Ранее в Пентагоне подтвердили, что часть военных КНДР уже находятся на территории Курской области РФ. Речь идет о "небольшом количестве" северокорейских солдат.

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