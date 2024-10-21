Создание буферной зоны и пополнение обменного фонда: Зеленский провел совещание с топ-силовиками по фронту. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым, главнокомандующим Вооруженными силами Александром Сырским и начальником генерального штаба Анатолием Баргилевичем. Основное внимание было уделено ситуации на фронте, военным задачам и стратегическим шагам на ближайшую перспективу.

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Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. "Провели совещание с министром обороны Рустемом Умеровым, главкомом Александром Сырским и начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем. Прежде всего – фронт. Наши военные задачи и шаги на ближайшую перспективу и все, что нужно для эффективности действий наших воинов на передовой: вооружение, военная техника, обеспечение, комплектование бригад", – отметил он.

На совещании был заслушан подробный доклад главкома по ситуации на всех направлениях ведения боевых действий и отражения атак врага. Особое внимание было уделено Курской операции, в ходе которой украинские силы сохраняют позиции и не позволяют противнику расширять войну на территории Украины.

Зеленский отметил, что вместо буферной зоны на территории Украины, которую планировали российские силы, Украине удалось создать буферную зону возле украинской границы на российской территории. Он выразил благодарность всем воинам за их храбрость и профессионализм.

"Благодарен всем нашим воинам за храбрость", – подчеркнул он.

Кроме того, президент отметил важность пополнения обменного фонда для Украины с целью освобождения граждан из российского плена. Благодаря усилиям, в частности в рамках Курской операции, удалось освободить значительное количество украинских людей.

"В частности, по итогам сегодняшнего совещания обновили задачи для соответствующих переговоров с партнерами по оборонной поддержке Украины", – резюмировал глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 октября Зеленский сделал ряд важных заявлений, в частности, относительно Плана победы и планов по увеличению объемов военной помощи. Также он подчеркнул, что Украина должна быть в НАТО, ведь в свое время она отказалась от ядерного оружия и оказалась беззащитной перед агрессией РФ.

А в вечернем видеообращении президент заявил, что Украина продолжает работу по подготовке второго саммита мира. По словам Зеленского, войну следует закончить так, чтобы обеспечить безопасность и спокойствие всей стране.