'Создано еще одно условие': Селезнев объяснил, почему угроза российского наступления на Запорожье реальна

Военный эксперт Владислав Селезнев считает угрозу российского наступления на южный фронт Запорожской области реальной. Он отметил, что существуют высокие риски эскалации ситуации в этом регионе, особенно учитывая размеры группировки российских войск, которая насчитывает около 90 тысяч человек.

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Такое мнение он высказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Селезнев отметил, что условия для активизации боевых действий уже существуют.

"Риски эскалации ситуации на юге Запорожской области вполне реальны. 90-тысячная группировка, генерал Теплинский... В принципе, все условия для того, чтобы противник мог атаковать на юге Запорожской области, есть", – сказал эксперт.

По его словам, ситуация на фронте стала еще более напряженной из-за стабильной логистики российских войск, что позволяет им эффективно перемещать технику и боеприпасы, поддерживая высокий темп операций.

"Сейчас создано еще одно условие – это стабильная, бесперебойная логистика российской группировки, действующей на территории юга Запорожской области. После потери контроля над Угледаром, украинская армия не может держать под огненным контролем железнодорожные сети на юге Донецкой области. Это означает, что противник может беспрепятственно перемещать грузы военного назначения, тем самым поддерживая достаточно высокий темп боевых действий на юге Запорожской области", – пояснил Селезнев.

Селезнев обратил внимание на сообщения из российских Z-пабликов, в которых говорилось, что 11 ноября министр обороны РФ, Белоусов, посетил штаб группировки "Днепр", которую возглавляет генерал Теплинский.

"Вполне возможно, что они находятся на финальном этапе приготовления к масштабным наступательным действиям", – констатировал он.

Ситуация на южном фронте действительно активизировалась. Российские войска атакуют в районе Роботинского выступления.

"Уже сейчас ситуация на поле боя там достаточно динамичная. В районе Роботинского выступления противник уже атакует. Пока незначительными силами – не менее двух участков происходит интенсивное наступление противника, он имеет продвижение в глубину в несколько километров. Очевидно, что фронт на этом участке активизировался. Насколько масштабными будут продвижение российской оккупационной армии на этом участке фронта, будет зависеть и от количества ресурсов у россиян, привлеченных здесь, и от количества сил и средств, способных выделить украинский Генеральный штаб для усиления наших оборонных рубежей и позиций на юге Запорожской области", – резюмировал военный эксперт.

Напомним, эксперт по военным вопросам Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий говорил, что в Запорожском направлении российские захватчики в попытках расширить фронт активно готовят наступательные действия. Однако и украинские защитники в Запорожье также готовят контрнаступление.

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