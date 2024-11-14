Враг готов к масштабному наступлению на юге и уже начал атаковать. Интервью с Селезневым

Российская оккупационная армия де-факто готова к наступлению на юге Запорожской области. В пресс-службе Сил обороны юга предупреждают, что оно может начаться в любую минуту. Действительно, там враг собрал большую группировку войск, а выход украинских сил из Угледара существенно улучшил его логистику и позволил бесперебойно снабжать свою группировку на юге материковой Украины всем необходимым. Более того – противник существенно активизировался в районе Работино и начал атаковать на этом участке фронта.

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Разрушение дамбы Кураховского водохранилища не приведет к таким же последствиям, как подрыв дамбы Каховского водохранилища в 2023 году. Они носят локальный характер. И все же очевидно, что Россия активизировалась на юге, а прогноз развития событий напрямую зависит от ресурсов, которыми располагает и будет в ближайшее время иметь вражеская армия и украинские защитники.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

– В пресс-службе Сил обороны юга предупредили об опасности вражеских штурмов, которые могут начаться "в любой день". Основание для такого прогноза – перемещение подготовленных штурмовых групп на передовые позиции на юге Запорожской области. Считаете ли вы, что эта опасность действительно велика? Если да, в чем может состоять план врага?

– Давайте вернемся к одному из предыдущих интервью (опубликовано 5 октября. – Ред.), в котором мы пришли к выводу, что риски эскалации ситуации на юге Запорожской области вполне реальны. 90-тысячная группировка, генерал Теплинский... В принципе, все условия для того, чтобы противник мог атаковать на юге Запорожской области, есть.

В настоящее время создано еще одно условие – это стабильная, бесперебойная логистика российской группировки, действующей на территории юга Запорожской области. После потери контроля над Угледаром украинская армия не в состоянии держать под огневым контролем железнодорожные сети на юге Донецкой области. Это значит, что противник имеет возможность беспрепятственно перемещать грузы военного назначения, тем самым поддерживая достаточно высокий темп боевых действий на юге Запорожской области.

Буквально вчера (11 ноября. – Ред.) я видел в сводках на российских Z-пабликах сообщения о том, что министр обороны РФ Белоусов был в штабе группировки войск "Днепр", которую возглавляет тот самый Теплинский, заслушал его доклад. Вполне вероятно, что они находятся на финальном этапе приготовлений к масштабным наступательным действиям.

Очевидно, что уже сейчас ситуация на поле боя там достаточно динамичная. В районе Работинского выступа противник уже атакует. Пока незначительными силами – как минимум на двух участках идет интенсивное наступление противника, он имеет продвижение в глубину на несколько километров. Очевидно, что фронт на этом участке активизировался.

Насколько масштабными будут продвижения российской оккупационной армии на этом участке фронта, будет зависеть и от количества ресурсов у россиян, задействованных здесь, и от количества сил и средств, которые в состоянии выделить украинский Генеральный штаб для усиления наших оборонительных рубежей и позиций на юге Запорожской области.

– Кроме того, что мы видим сегодня на юге Запорожской области, 11 ноября противник разрушил Терновскую дамбу Кураховского водохранилища. Мы помним, как в прошлом году враг подорвал дамбу Каховского водохранилища, чтобы препятствовать контрнаступлению ВСУ. Допускаете ли вы, что и в этом случае у врага может быть подобная цель?

– Справедливости ради необходимо отметить, что в районе Кураховского водохранилища было две дамбы. Одна из них разрушена несколько недель назад, вторая работала на удержание потока воды. Но вчера в результате активного артиллерийского огня была разрушена и вторая часть. В настоящее время фиксируется подтопление по руслу реки Волчья населенных пунктов и поднятие уровня воды на порядка 1,2 метра.

Пока это кардинально не влияет на ситуацию на поле боя, потому что уже часть акватории Кураховского водохранилища опустела. Безусловно, противник задействует все силы и средства огневого воздействия на украинские Силы обороны, и в результате могут разрушаться некоторые гидротехнические сооружения.

То, что противник фактически обеспечил контроль над северной территорией, прилегающей к Кураховскому водохранилищу, очевидно. После того как передовые подразделения российской армии вошли в населенный пункт Сонцовка, очевидно, что у наших сил и средств создается весьма сложная ситуация в связи с формированием клещей, российского полуокружения в районе Курахово.

Южнее, вдоль реки Сухие Ялы, ситуация также накаляется. Сейчас там сосредотачивается ряд штурмовых подразделений российской армии. На каком участке фронта и когда они ударят, сложно просчитать, но противник может атаковать непосредственно Курахово с юга, возможно, будет атаковать несколько южнее – населенный пункт Дачное. Возможно, будет атаковать Константинополь, чтобы создать достаточно мощный по площади "котел" окружения украинских Сил обороны.

Президент во время заседания Ставки поставил четкую задачу Генштабу в части привлечения дополнительных сил и средств для стабилизации ситуации на этом участке фронта, но мне кажется, что время упущено и стабилизировать ситуацию даже путем переброски значительных ресурсов вряд ли удастся. Ситуация там крайне сложная. Ключевая проблема состоит в том, что противник ведет боевые действия в восточных пригородах Курахово. Да, он действует "в лоб", да, он несет огромные потери, тем не менее темпы продвижения очевидны.

Поэтому я думаю, что вопрос удержания Курахово сложный. Многое будет зависеть от эффективности действий наших сил и средств, держащих оборону по реке Сухие Ялы, и от количества ресурсов, которые противник может дополнительно задействовать на территориях южнее Курахово. Потому как очевидно, что при попытке захлопывания этого "котла" возникнут проблемы. Чтобы этих проблем не было, украинский Генштаб будет действовать на упреждение с целью вывода наших сил и средств из Кураховского гарнизона.

Но ситуация динамичная, и ее развитие зависит от ключевого фактора – ресурсов.

– Последний вопрос – о российском ударе баллистикой по жилому дому в Кривом Роге на Днепропетровщине. Допускаете ли вы, что этот удар вписывается в общую картину, которую мы сегодня видим на юге нашей страны?

– Традиционно противник не обращает внимания на так называемые сопутствующие потери. Это приводит к гибели мирных жителей не только в Кривом Роге, но и во многих других регионах нашей страны в результате ракетных, дроновых атак, а также ударов с помощью управляемых авиабомб.

Это следствие такой стратегии российской армии – любой ценой нанести максимальные потери Украине, не важно, что будет разрушено в результате огневого воздействия – объекты военной инфраструктуры или жилые дома, где находятся обычные люди, которые не имеют никакого отношения к украинским Силам обороны.

Атмосфера хаоса, паники, а также предпосылки для создания условий блэкаута – на это и работает российская армия. Россияне готовы воевать с теми, кто практически не может ничего противопоставить в плане сопротивления, убивая наших пленных, женщин, детей и стариков.