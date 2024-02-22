"Созданы по другой концепции": Коваленко рассказал о нюансе с иранскими ракетами и указал на проблемы России

Поставляемые России баллистические ракеты, такие как северокорейские KN-23 или иранские Fateh-110 и Zolfaghar, нуждаются в собственных пусковых установках. Использовать российские пусковые установки с ними невозможно.

Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко в комментарии OBOZ.UA. Он считает, что у страны-агрессора России есть проблемы не только с количеством ракет, но и с количеством боеприпасов, в частности артиллерийских.

"На сегодняшний день они производят восемь раз меньше выстрелов в сутки – обычной артиллерией, – чем они делали в марте, апреле и даже мае 2022 года... Это при том, что они получают от Ирана и Северной Кореи соответствующую номенклатуру артиллерийских боеприпасов", – заявил Коваленко.

Нехватка баллистических ракет у РФ возникла в конце мая – начале июня 2022 года, предположил эксперт. Именно тогда оккупанты начали активно использовать С-300, чтобы компенсировать недостаток ракет 9М723 (они запускаются с оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер").

"Именно с тех пор, с того периода, у них начался процесс постоянного увеличения дефицита ракетной компоненты. Даже сейчас мы видим, что они используют во время ракетных ударов по территории Украины, массированных или ограниченных ракетным боекомплектом с авиационной компонентой, преимущественно именно ракеты, которые были изготовлены вот почти недавно, три-четыре месяца назад или даже еще меньше", – отметил Коваленко.

Он подчеркнул, что для иностранных ракет российские пусковые установки не подходят.

"Даже если мы говорим о северокорейских ракетах КМ-23, они отличаются от 9М723, аналогом и копией которых они есть. Им нужна своя пусковая установка. А иранские ракеты Fateh-110 и Zolfaghar – тем более. Они созданы по совершенно иной концепции. В их концепцию входят китайские ракеты CSS-8, фактически являющиеся ракетами С-75 советскими, то есть модификацией этой ракеты противовоздушной обороны, а также модификация оперативно-тактической ракеты ОНА-М. Это достаточно интересный микс технологий", – рассказал военно-политический обозреватель.

"С другой стороны, правильно было акцентировано на том, что у нас нет каких-то официальных, фактических, я даже сказал бы так, верифицированных подтверждений того, что эти ракеты сейчас есть в России. Пока мы имеем какую-то информацию, которую опубликовали рейтеры, но я вам скажу так: о том, что Россия получает иранские ракеты лично я слышу с октября 2022-го. Поэтому, мягко говоря, сначала надо убедиться уже по факту, верифицировано, а потом делать соответствующие выводы", – добавил Коваленко.

Как писал OBOZ.UA, недавно в Reuters заявили, что Иран предоставил России около 400 мощных баллистических ракет класса "земля-земля". Отправки якобы начались в начале января и уже состоялось не менее четырех таких поставок. Среди них – большое количество Zolfaghar.

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