'Спали и ели в танке, это был наш дом': воин ВСУ рассказал о вызовах на фронте и объяснил, сколько стоит амуниция наводчика. Видео

Танкист имеет при себе меньшее снаряжение, чем, например, штурмовик. Ведь основное оружие танкиста – это его боевая машина. В ней он не только работает: иногда танк превращается в дом, в котором экипаж не один день спит и ест.

Наводчик-оператор подразделения "Черные Ястребы" Дмитрий Слободян рассказал о своей экипировке и назвал приблизительную стоимость полного снаряжения.

"В танке не нужен бронежилет и каска, потому что у нас есть броня – это сам танк. Но это снаряжение нужно, когда мы выполняем, например, ремонт танка, в местах вблизи линии фронта", – объяснил Дмитрий.

Он также объяснил, что означает выражение "танк разулся".

"То есть гусеничные могут взлететь, или подрыв на мини может быть и "гусянка" взлетает. Если есть возможность, то упражняем на месте. Вот тогда и нужно снаряжение", – говорит танкист.

Видео дня

По словам Дмитрия, "лук" танкиста, в частности, состоит из:

Плитоноски;

магазинов;

турникетов;

Шлем;

Наушников;

Итог;

Берцы и т.д.

Вещами обычно обеспечивает бригада, но кое-что бойцы покупают за свой счет Дмитрий рассказал, сколько стоит это снаряжение.

"На броне сама плитоноска стоит в пределах 20 тысяч грн, ее мы покупаем сами, поскольку по уставу нам не разрешается – потому что танк наша броня. Но опять же, как я говорил, когда выполняем какие-то работы вне танка, то оно нам нужно для нашей безопасности. Три магазина, которые нам нужны для автомата – их нам выдают, дальше турникеты – 15 тысяч грн один, плюс каска тоже стоит в пределах 15 тысяч. Наушники – еще плюс 3000 грн. Сумка для сброса магазинов стоит около 700 грн", – рассказал танкист.

Также Дмитрий купил себе берцы – говорит, они практичнее. Стоили около 6000 грн.

"Во время прошлогоднего контрнаступления на Донетчине мы с ребятами жили в посадке две недели. Это было осенью. Спали и ели в танке, это был наш дом. В таких случаях ты можешь не снимать обувь целую неделю. Поэтому она должна быть удобной", – объяснил Дмитрий.

Также наводчик показал, как заводится танк. Стоимость машины украинского производства, на которой он работает, составляет около 13 млн гривен. Она потребляет 4 литра солярки на 1 км. Полный бак содержит 1200 литров топлива.

"Все зависит от того, как ты будешь ездить. В среднем эта машина потребляет 400 литров на 100 км пути, но в зависимости от конкретной машины цифры будут отличаться", – рассказал Дмитрий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине создали накидку для украинских военных, которая может маскироваться от тепловизора. Также пончо защищает тело человека от ветра и дождя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!