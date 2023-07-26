Спас не одну жизнь: на Запорожском направлении погиб боевой медик с Прикарпатья. Фото

Защищая Украину и спасая жизни побратимов, погиб боевой медик из Ивано-Франковской области Дмитрий Бойчук. Свое последнее сражение с врагом он принял на Запорожском направлении 22 июля.

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Побратимы, часть из которых обязана погибшему защитнику жизнью, вспоминают о Дмитрии как о храбром и мужественном воине, безгранично любившем Украину. О гибели Героя сообщила глава Калушской районной государственной администрации Жанна Табанец.

Она рассказала, что Дмитрий родился в 1993 году в селе Топильское Рожнятовской громады. Родную землю от росссийской агрессии он защищал в рядах одного из механизированных батальонов: был младшим сержантом.

"Снова и снова приходят печальные вести с войны… Войны, которая жестоко и коварно забирает жизни лучших наших бойцов, сильных украинских сыновей. Среди них – Бойчук Дмитрий Васильевич... Погиб 22 июля 2023 года в Запорожской области во время выполнения боевых задач, связанных с защитой Родины", – подчеркнула Табанец.

Она добавила, что боевые побратимы отзываются о павшего Дмитрия Бойчука как о "храбром, мужественном воине, преданном патриоте своего государства, пожертвовавшем своей жизнью".

На малой родине о гибели Дмитрия узнали 25 июля. Односельчан защитника трагическая весть потрясла.

"С большой грустью и болью в сердце сообщаю, что погиб наш односельчанин Бойчук Дмитрий Васильевич. Человек, который, по-моему, как раз и является тем примером молодого поколения, которое должно было менять наше государство. Отважный, смелый, любящий. Человек, который не разбрасывается словами на ветер, лучший из лучших... Искренние соболезнования родным. Пусть Бог поможет вам это принять и пережить. Почивай с миром, друг", – написал староста села Топильское Юрий Варварук.

Напомним, ранее стало известно, что в Харьковской области погиб радиотелефонист из Львовской области. 45-летний Павел Зиновьев ушел на фронт добровольцем, с апреля 2022 был на передовой.

Также сообщалось, что в боях Донецкой области пал командир противотанкового отделения из Ривненщины. 22-летний военный Александр Рыцкий погиб на Бахмутском направлении. Он был командиром противотанкового отделения взвода огневой поддержки.