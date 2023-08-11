Спасал побратимов и отдал жизнь: на фронте погиб лесник Егор Мысник

На войне погиб еще один украинский воин, защищавший наше государство от российского агрессора. Свою жизнь в боях с российскими оккупантами отдал 32-летний лесник Любимовского лесничества Днепропетровской области Егор Мысник.

Видео дня

Герой погиб трагически, спасая своих побратимов. Об этом сообщается на Facebook-странице Восточного лесного офиса.

"Печальная новость в семье лесоводов филиала "Днепровское лесное хозяйство". 3 августа 2023 года во время исполнения служебных обязанностей на фронте погиб 32-летний Егор Мысник, лесник Любимовского лесничества", – говорится в сообщении.

Муж проживал в селе Вороново Синельниковского района. В лесничество пришел работать в 2019 году на должность рабочего. Через год был переведен на должность лесника. Четко и конкретно выполнял свои обязанности. В кругу коллег и друзей имел хорошую репутацию.

Егор Мысник присоединился к рядам Вооруженных сил Украины в марте 2023 года. Погиб 3 августа во время боевого задания, спасая собратьев лег под пули, унесшие его жизнь.

"Спасибо нашему коллеге-герою за защиту, за службу и любовь к лесу. Герои не умирают", – резюмировали в пресс-службе Восточного лесного офиса.

Напомним, ранее стало известно, что в бою в Запорожье погиб майдановец Андрей Бабинский. Старший солдат, боевой медик, участник Майдана, основатель "Мегамарша в вышиванках" с начала полномасштабного российского вторжения защищал Украину в рядах ВСУ, мечтал освободить Крым. Ему было 32 года.

8 августа в Анастасии Великоберезовицкой общины на Тернопольщине попрощались с защитником Николаем Мурмилем. Жизнь 30-летнего воина оборвалась в боях за независимость Украины у города Сватово Луганской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!