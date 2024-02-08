'Спасибо, Железный Генерал': как Залужный стал символом стойкости Украины и менял ход войны

Валерий Залужный в должности главнокомандующего Вооруженными силами стал для украинского народа символом устойчивости в сверхсложные времена российского полномасштабного вторжения. Генерал имеет уважение как среди военнослужащих и гражданского населения Украины, так и за рубежом – там его также воспринимают как символ стойкости, силы и несокрушимости нашего государства.

Американское издание Politico в апреле 2022 года назвало его "железным генералом" после блестящего разгрома российских оккупантов на Киевщине, когда они мечтали о "Киеве за три дня", но украинская армия во главе с Залужным тогда навсегда изменила ход войны.

OBOZ.UA решил напомнить о наиболее успешных военных кампаниях ВСУ под председательством Валерия Залужного.

Оборона Киева, контрнаступление на Харьковщине, освобождение Херсона

Победу в битве за Киев, а также оборону севера и Харькова считают событиями, которые стали отправной точкой всех успехов ВСУ. В частности, и того, что благодаря слаженным действиям войск во главе с Залужным удалось прогнать армию России с Киевщины, Черниговщины и Сумщины уже в начале апреля 2022 года.

Когда на Западе прогнозировали, что Украина сможет противостоять намного более сильному врагу не более трех недель, Залужный сказал: "Киев выстоит!". Генерал отказался подрывать мосты через Днепр в столице, что также сыграло важную роль в доверии общества и, наконец, в самой обороне.

Воспоминания участников боев за Киев доказали, что Залужный лично прилагал чрезвычайные усилия для спасения столицы и планировал операцию-ловушку для отражения наступления врага. Украинская армия тогда еще не имела достаточно техники и людей, чтобы противостоять россиянам в открытом сражении, поэтому лучшим вариантом Залужный считал организацию ряда ловушек для врага.

Чтобы замедлить движение оккупантов, ВСУ взорвали мосты через реку Ирпень и устроили серию взрывов на дамбе, чтобы воды Ирпеня превратили близлежащие территории в непроходимые болота для техники. Этот план стал спасением, когда оккупанты сконцентрировали силы на попытке прорвать оборону украинских войск у поселка Мощун, где защитники столицы приняли тяжелые бои.

В конце концов, оккупантам не удалось продвинуться дальше Мощуна, и уже в начале апреля они вывели свои войска из-под Киева и с севера Украины.

Чуть позже уважение западных партнеров и украинского народа подогрело успешное контрнаступление украинской армии в Харьковской области. Операция планировалась достаточно долго, но держалась в секрете, потому что от этого зависел успех.Тогда ВСУ воспользовались моментом и совершили молниеносное контрнаступление, которое заставило россиян спешно убегать, оставляя технику.

Уже 11 ноября 2022 года украинские военные зашли в Херсон, единственный областной центр, который был оккупирован еще в первые дни полномасштабной войны. Залужный тогда рассказывал, что операция продолжалась с начала сентября. "Однако успех имеет свою цену. Вечная память павшим побратимам и посестрам! Мы знаем, за кого и за что сражаемся. Вместе к победе", – подчеркнул тогда главком.

Этот большой успех украинских войск означал окончательный конец идеи российского диктатора Путина захватить всю Украину. Такие победные операции привлекли еще большее внимание к Украине и Главнокомандующему ее армией Валерию Залужному.

Журнал Time уже в мае 2022 года включил генерала в список ста самых влиятельных людей планеты в текущем году. В сентябре то же издание посвятило персоне Залужного большую статью, а его фотографию с красноречивой подписью The General разместил на обложке номера.

"Его упорная подготовка накануне вторжения и сообразительная тактика ведения боя на ранних этапах войны помогли стране отразить российское давление", — писало издание Times.

Кроме того, Залужный установил крепкие отношения с министром обороны США Ллойдом Остином и другими высокопоставленными западными генералами, что сыграло решающую роль в обеспечении военной поддержки Украины в 2022 и 2023 годах.

Валерий Залужный провел в роли Главнокомандующего ВСУ более двух лет и уходит с поста со славой военачальника, остановившего армию Россию в самые тяжелые месяцы вторжения. Кроме того, у него самый высокий рейтинг доверия от украинского народа.

"Его работа останется в истории", — так писал о Залужном его американский коллега Марк Милли, экс-глава Объединенного комитета начальников штабов США.

Как писал OBOZ.UA, новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины стал генерал-полковник Александр Сырский. О соответствующем решении объявил президент Украины Владимир Зеленский.

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