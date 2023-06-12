Специалисты 'Стального фронта' отремонтировали вездеход для ВСУ

Украинские металлурги компании Метинвест с первых дней полномасштабного вторжения организовали масштабную поддержку ВСУ. Они разработали и начали производить бронесталь, мобильные укрытия и средства защиты авто, а также организовали СТО, где ремонтируют авто военных.

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Автомобильные мастера "Запорожстали" на волонтерских началах, в свободное от работы время приезжают в специально оборудованные в городе ремонтные станции и ремонтируют неисправную или поврежденную технику.

Об этом сообщают на сайте компании.

На днях одну из таких отремонтированных машин передали военнослужащим: грузовик-вездеход, которому не страшны ни ливни, ни подтопленные поля, будет помогать в выполнении боевых задач на Запорожском направлении. Ее полностью отремонтировали – произвели ревизию двигателя, заменили тормозную систему, топливную, перекрасили в камуфляжные цвета. Все необходимые комплектующие, запасные части и расходные материалы предоставил комбинат "Запорожсталь" группы Метинвест в рамках "Стального фронта" бизнесмена Рината Ахметова.

"Наши ребята-военные – настоящие герои. И пока они защищают нас, мы помогаем им делать это эффективнее. После работы собираемся коллективом и приводим в порядок автомобили для бойцов, которые вышли из строя или были повреждены в результате боевых действий" - рассказывает работник "Запорожстали" Игорь Портнов.

"Очень благодарны, что "Запорожсталь" ремонтирует машины, без которых на фронте очень тяжело. Машины это наша мобильность и скорость. Настроение у нас боевое, мы готовы выполнять задачи и защищать Украину. Уверен, победа будет за нами!" – говорит военнослужащий батальона ТРО с позывным "Калина".

Как известно, в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова" Метинвест направил в поддержку украинской армии более 2 млрд грн. Компания наладила системную поставку на фронт оборудования, часть из которого закупает за рубежом.

Украинское войско уже получило 1200 дронов, что делает Группу одним из крупнейших частных поставщиков беспилотников в армию. Также компания передала 1 700 тепловизоров, 376 автомобилей, в том числе и "скорых". Для заправки техники предоставлено 1,2 млн литров горючего.