Спецназовцы ГУР дроном уничтожили российский катер 'Тунец' вблизи Крыма: видео

В ночь с 8 на 9 августа во временно оккупированном Крыму бойцы спецподразделения ГУР МО Украины Group 13 с помощью морского дрона MAGURA V5 уничтожили скоростной катер проекта КС 701 типа "Тунец". В ходе операции были также повреждены три плавсредства оккупантов, тип которых сейчас уточняется.

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Об этом сообщает Главное управление разведки. Захватчики использовали эти катера в Крыму для патрулирования акватории и обеспечения логистики.

Это не первый случай уничтожения катера типа "Тунец" у берегов полуострова. В мае этого года разведчики уже уничтожили два таких российских судна и еще два повредили.

Стоит отметить, что международные эксперты признали новейшую ударную платформу MAGURA V5 эффективным дроном в российско-украинской войне. Всего с помощью этих морских дронов украинского производства было успешно поражено 18 судов государства-агрессора России, из которых 9 были уничтожены.

Ранее сообщалось, что спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины совершили рейд на Кинбурнскую косу и уничтожили там десятки оккупантов и их технику.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 августа воины ГУР провели мощную операцию на Тендровской косе в северной части Черного моря. Десант украинской разведки высадился на косе и уничтожил бронетехнику, в частности, МТ-ЛБ, комплекс РЭБ, а также разрушил фортификационные укрепления войск РФ. Выполнив задание, защитники отошли без потерь.

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