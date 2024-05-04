Спецназовцы СБУ ночью взрывным дроном достали группу оккупантов "на перекуре". Видео

Силы обороны Украины показали новое видео работы FPV-дронов на фронте. Спецназовцы Службы безопасности использовали беспилотник с осколочной боевой частью, чтобы ударить по живой силе противника.

Группа оккупантов как раз собралась вместе на открытой местности. Соответствующей видеозаписью в субботу, 4 мая, поделился в своем Telegram-канале блогер Сергей Стерненко. Дата и локация съемки не уточняются.

Операцию провели воины подразделения М2 управление "А" ЦСО СБУ ("Альфа"). Спецназовцы атаковали российских военнослужащих дроном, который закупили на донаты неравнодушных граждан.

"К*цапы ночью собрались в кучку специально чтобы ваш теплый длинный дрон с осколочной БЧ их всех вместе встретил. Спасибо воинам за отличную работу!" – написал Стерненко.

Дрон благодаря тепловизионному видению заметил россиян и совершил удар. Когда произошел взрыв, сигнал беспилотника-"камикадзе" оборвался. У ВС РФ в результате "бавовны" точно есть раненые, а возможно и ликвидированные захватчики.

Как писал OBOZ.UA, согласно сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за 3 мая с поля боя выбыли 1260 военнослужащих и наемников страны-агрессора России.

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