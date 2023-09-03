Спецоперация 'Синица': в ГУР показали российского пилота, передавшего Украине вертолет Ми-8. Видео

ГУР показало российского пилота, передавшего Украине вертолет Ми-8 в ходе спецоперации "Синица". Он "засветился" в трейлере документального фильма "Сбитые летчики России" из цикла "Военная разведка Украины".

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На кадры с трейлера обратили внимание украинские СМИ. Сам фильм можно посмотреть 3 сентября в 22:15 в эфире национального телемарафона.

В минутном видео военная разведка показала среди прочего кадры задержания экипажа российского Ми-8, который пилот-россиянин тайком от двух других членов экипажа перегнал на территорию Украины, чтобы передать разведчикам. Это произошло в рамках спецоперации "Синица".

В конце видео в кадре появляется и сам пилот. На фоне изображения того же Ми-8 он говорит, что уверен в победе Украины.

"Никто не хочет этой войны. Вот увидите, Украина победит, это только вопрос времени", – говорит россиянин.

В трейлере анонсировано раскрытие подробностей "уникальной спецоперации" и того, как "военной разведке удалось переманить на нашу сторону российского летчика вместе с вертолетом".

О том, что российский вертолет Ми-8 заманили на украинский аэродром, стало известно 23 августа. Информацию о новых данных о пропавшем "пару недель назад" вместе с экипажем вертолете обнародовал один из российских пропагандистов, позиционирующий себя как отставного летчика.

По данным пропагандиста, вертолет якобы ошибочно залетел на территорию Украины и был захвачен украинцами. Он добавлял, что двое членов экипажа, вероятнее всего, были убиты (во время "героической" попытки снова подняться в небо), а командир воздушного судна якобы с ранением попал в плен и подвергается пыткам.

Однако довольно скоро в ГУР внесли коррективы в рассказанную пропагандистом историю. Там заявили, что вертолет оказался в Украине не по ошибке, а в результате продолжавшейся более полугода спецоперации, и в общих чертах рассказали, как удалось заманить российский Ми-8 на Харьковщину.

Согласно заявлению ГУР, командир вертолета согласился на сотрудничество с военной разведкой Украины и перегнал вертолет после того, как его семью удалось тайно вывезти из России. Двое других россиян на борту об этом не знали. Поэтому разведчики вынуждены были их ликвидировать из-за попытки оказать сопротивление.