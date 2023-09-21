Спикера Сил ТрО ВСУ Сару Эштон-Сирилло отстранили из-за ее заявлений: продолжается служебное расследование

Спикера Сил ТрО ВСУ Сару Эштон-Сирилло отстранили от службы из-за ее скандальных заявлений. В настоящее время продолжается служебное расследование.

Об этом сообщает Командование сил территориальной обороны ВСУ. Эштон-Сирилло, в частности, заявляла, что Украина будет охотиться на критиков и антиукраинских пропагандистов (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Заявления сержанта Эштона-Сирилло в последние дни не были одобрены командованием терробороны и командованием ВСУ. При проведении военных действий против агрессора Силы обороны Украины строго соблюдаются нормы международного гуманитарного права", – сказано в сообщении.

Кроме того, там добавили, что будут приняты соответствующие решения. А между тем, сержант Сар Эштон-Сирилло будет немедленно снята с должности до завершения расследования.

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Отметим, Сара Эштон-Сирилло родилась 9 июля 1977 года в Северной Флориде, с 2004 года живет в Лас-Вегасе. В течение жизни работала аналитиком по недвижимости, директором по коммуникациям, но впоследствии увлеклась журналистской и политической деятельностью. В 2015 году побывала в лагерях сирийских беженцев в Турции, опыт которых описала затем в своей книге "По дорожкам слез". В 2019 году Эштон-Сирилло решила сменить пол.

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году журналистка планировала посетить Польшу, чтобы исследовать кризис беженцев. Однако уже через несколько дней отправилась в Харьков, на подступах к которому в это время шли тяжелые бои.

По данным журнала Xtra Magazine, Эштон-Сирилло – единственная трансгендерная журналистка, освещающая вторжение в Украину.

Утром 23 февраля 2023 года Сара получила ранение на фронте. Девушка потеряла часть руки, а на ее лице навсегда останутся шрамы. Однако американка с гордостью написала, что бой они выиграли.

Как сообщал OBOZREVATEL, российское инфопространство всколыхнула новость о том, что официальным представителем Сил обороны Украины стала американская трансгендерная женщина. Пропагандисты взорвались гомофобной риторикой и пытались высмеять из-за этого украинскую армию.