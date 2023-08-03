Россияне устроили истерику из-за американки-трансгендера в рядах ВСУ: кто такая Сара Эштон-Сирилло и чем занимается на самом деле. Фото

Российское инфопространство всколыхнула новость о том, что официальным представителем Сил обороны Украины стала американская трансгендерная женщина Сара Эштон-Сирилло. Пропагандисты взорвались гомофобной риторикой и пытались высмеять из-за этого украинскую армию.

Видео дня

Однако вряд ли они смогут добиться желаемого эффекта. Причины объяснила в Telegram заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, Эштон-Сирилло – гражданка США, которая с марта 2022 года защищает Украину – служит в ТРО ВСУ младшим сержантом и является боевым медиком.

"И самое главное, что Сара информирует англоязычную аудиторию – объективно освещает события российско-украинской войны, развенчивает российские фейки и пропаганду", – отметила Маляр.

По ее словам, у американки большая американская аудитория – только в Twitter с 25 июня по 23 июля охват Сары составил 28,3 млн пользователей.

"Итак, почему так возбудились хейтом вражеские соцсети, понятно. Впрочем, это лишь увеличило аудиторию Сары", – отметила представитель Минобороны.

О назначении Сары еще в июне сообщал глава пресс-центра Сил обороны Алексей Дмитрашковский.

"Цель данного проекта – доносить до граждан США и Европы правдивую оперативную информацию о событиях в Украине, о ходе боевых действий. Чтобы российским пропагандистам не дать никакого шанса искажать информацию", – написал тогда он.

Сара Эштон-Сирилло родилась 9 июля 1977 года в Северной Флориде, с 2004 года проживает в Лас-Вегасе. В течение жизни работала аналитиком по недвижимости, директором по коммуникациям, но позже увлеклась журналистской и политической деятельностью. В 2015 году побывала в лагерях сирийских беженцев в Турции, опыт которых описала затем в своей книге "По дорожкам слез". В 2019 году Эштон-Сирилло решила сменить пол.

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году журналистка планировала посетить Польшу, чтобы исследовать кризис беженцев. Однако уже через несколько дней отправилась в Харьков, на подступах к которому в это время шли тяжелые бои.

По данным журнала Xtra Magazine, Эштон-Сирилло – единственная трансгендерная журналистка, освещающая вторжение в Украину.

Как писала Эштон-Сирилло еще в начале пребывания в Украине, трансгендерный переход позволил ей двигаться вперед, обойти страх и "сосредоточиться на том, почему я нахожусь более чем в 6 тыс. милях от дома, пытаясь осветить происходящий в постсоветском государстве геноцид" .

"Одна из причин, почему я решилась, состоит в том, что ничто никогда не было сильнее в борьбе за свободу, освобождение и демократию, чем то, что делает украинский народ", – также объясняла американским СМИ женщина.

Утром 23 февраля 2023 года Сара получила ранение на фронте. Девушка потеряла часть руки, а на ее лице навсегда останутся шрамы. Однако американка с гордостью написала, что бой они выиграли.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– на фронте в Украине получил ранение бывший морской пехотинец США Тревор Рид, которого в апреле 2022 года удалось освободить из российской тюрьмы, после чего он уехал воевать за Украину. Теперь он лечится в Германии;

– в боях с российскими оккупантами на фронте в Украине погиб 26-летний американский доброволец Купер "Гаррис" Эндрюс. Он отдал жизнь в городе-крепости Бахмут Донецкой области, за которое продолжаются жестокие бои.