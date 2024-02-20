'Способен управлять компьютерной мышью силой мысли': Маск рассказал о состоянии пациента с имплантированным в мозг чипом Neuralink

Первый пациент, которому имплантировали мозговой чип от компании Neuralink, предположительно полностью выздоровел. Теперь он может управлять компьютерной мышкой с помощью мысли.

Пока компания пытается получить от пациента как можно больше нажатий кнопок мыши. Об этом рассказал основатель Neuralink Илон Маск на конференции Spaces, проходившей на платформе X, пишет Reuters.

"Прогресс хороший, и пациент, похоже, полностью поправился, без каких-либо негативных последствий, о которых мы знаем. Пациент способен перемещать мышь по экрану, просто думая", – отметил Маск.

Компания Neuralink успешно имплантировала чип своему первому пациенту после того, как в сентябре получила разрешение на проведение испытаний на людях. Там отметили, что начальная цель состоит в том, чтобы позволить людям управлять компьютерным курсором или клавиатурой посредством своих мыслей.

Маск имеет большие амбиции по Neuralink, заявляя, что это будет способствовать быстрому хирургическому внедрению его чип-устройств для лечения таких заболеваний, как ожирение, аутизм, депрессия и шизофрения.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В журнале Nature опубликовали материал, в котором отметили, что сообщение Маска в соцсети является единственным доказательством того, что такие тестирования вообще начались. Ученых настораживают, что исследование не анонсировалось в специализированной прессе, что фактически обязательно для дальнейшего утверждения результатов.

– Наше издание выяснило, какую выгоду от чипа Neuralink может получить человечество, как именно выглядит этот имплант и есть ли риски для людей, решившихся на внедрение в свой мозг современных технологий.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.