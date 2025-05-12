Способны работать в зоне действия РЭБ: Минобороны допустило к эксплуатации наземный робот 'Спайдер'

Министерство обороны разрешило подразделениям Вооруженных сил Украины использовать на передовой наземный роботизированный комплекс "Спайдер", который был разработан украинскими инженерами. Этот НРК ведомство кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны в понедельник, 12 мая. "Спайдер" был разработан для выполнения для некоторых инженерных заданий, а также заданий, связанных с логистическим обеспечением.

Техника была разработана командой украинских инженеров с учетом практического боевого опыта наших защитников.

"Комплекс имеет модификации для выполнения различных заданий. В частности – логистического обеспечения, выполнения определенных инженерных задач. Учитывая пожелания военных, разработчики нашли технологическое решение для увеличения дальности управления платформами этого НРК", – сказано в сообщении.

В украинском оборонном ведомстве рассказали, что в кузове военного пикапа смогут поместиться два "Спайдера". Один комплекс имеет вес чуть более 50 кг, но способен везти до центнера полезного груза .

Роботы имеют четыре двигателя, что повышает мобильность и выносливость НРК в боевых условиях. Особенностью роботизированных платформ является их маневренность и простота в управлении, способность работать в зоне действия вражеских средств радиоэлектронной борьбы, выполнять сложные маневры в ограниченном пространстве. "Спайдеры" динамично преодолевают крутые склоны, могут двигаться с креном.

Заряда аккумуляторов хватает на несколько часов непрерывного движения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ портативные зарядные станции Titanium украинского производства. Они были созданы для быстрой и безопасной зарядки военной электроники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!