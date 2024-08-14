'Спросите у украинцев': в Пентагоне отказались комментировать операцию ВСУ в Курской области

В Министерстве обороны США не комментируют украинскую операцию в Курской области. Там предлагают все вопросы по этому вопросу задавать непосредственно украинцам.

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Такой комментарий на брифинге в Пентагоне озвучил спикер ведомства генерал-майор Пэт Райдер. Ему, в частности, задали вопрос, является ли украинское наступление на Курщине военной операцией или рейдом.

"Это действительно то, о чем должны говорить украинцы. Я бы направил вас к ним, чтобы они сами рассказали о своих операциях", – сказал представитель ведомства.

"Мы контактируем с нашими украинскими коллегами, чтобы получить дополнительные подробности относительно целей, которые касаются их операции, но у меня нет больше информации, кроме этого", – добавил Райдер.

Спикер также не стал комментировать вероятную военную передислокацию Россией войск с линии фронта на востоке Украины для защиты своих границ под Курском. С этим вопросом он направил журналистов к минобороны России. В то же время, он добавил, что Пентагон постоянно следит за перемещениями российских оккупационных войск в Украине.

"Когда речь идет об Украине, мы сосредоточены на ее поддержке и способности защитить суверенную территорию и вернуть под свой контроль свои суверенные территории", – подчеркнул генерал.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Французская газета Le Figaro считает, что наступление Сил обороны Украины в Курской области России может быть направлено не столько на военные цели, сколько на "стратегическую демонстрацию". Это событие имеет шанс стать поворотным моментом.

– Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил полную поддержку украинской операции в Курской области. По его словам, Курское наступление демонстрирует силу и решительность украинских военных.

– Военная операция Украины в Курской области имеет "определенный первоначальный успех". Как считают военные Франции, это стало возможным из-за плохой подготовки российских оккупантов.

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