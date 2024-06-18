Сражаются против Украины: идентифицированы лица ряда наемников с Ближнего Востока – ЦНС

Россия активно вербует в ряды своего войска наемников из других стран мира. В частности, среди воюющих в Украине оккупантов замечены боевики из Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии.

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Личности некоторых наемников были идентифицированы. Информацию о них начали публиковать в Центре национального сопротивления.

В Центре констатировали, что для участия в войне против Украины захватчики вербуют наемников из Африки, Кубы, Непала и стран Ближнего Востока. И в ЦНС начинают публиковать личную информацию боевиков, чтобы они не смогли избежать наказания.

В первую "партию" наемников РФ, личности которых благодаря неравнодушным удалось идентифицировать и чьи данные обнародовали в ЦНС, вошли двое египтян и сириец.

Так, гражданин Египта Бассем Мохамед воюет против Украины в составе 254 мотострелкового полка ВС РФ, он участвовал в боях на Харьковском направлении.

В этом же подразделении воюет и земляк первого наемника, Мохамед Салах.

В то же время Аххамад Али из Сирии проходит службу в 488-м мотострелковом полку ВС РФ.

"Все эти люди будут ликвидированы. Никому не удастся избежать ответственности и участвовать в войне конфиденциально – все ваши деяния станут известны в целом. Единственный шанс выжить для наемников, избравших воевать за врага – это сдаться в плен Силам Обороны. Это можно сделать через горячую линию ГУР МО Хочу Жить", – отметили в ЦНС.

В Центре также напомнили, что сообщить о предателях или военнослужащих ВС РФ, сохранив свою анонимность, можно с помощью чат-бота ЦНС.

Напомним, ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали, что Россия активизировала кампанию по набору наемников из Африки на войну против Украины. Именно африканских "новобранцев" захватчики Россия бросила в наступление на Харьковщине в его начале. Тогда наемников из стран Африки россияне гнали в штурмы на позиции украинских воинов, из-за чего несли значительные потери.