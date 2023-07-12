Сразу три пилота Воздушных сил ВСУ получили звание Героя Украины: все посмертно

Трем пилотам Воздушных сил Вооруженных сил Украины присвоили звание Героя Украины посмертно. Майоры Евгений Лысенко и Даниил Мурашко, а также подполковник Вадим Благовестный героически погибли в разное время и на разных направлениях, защищая небо над Украиной.

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Об этом сообщила пресс-служба ВС ВСУ в Telegram. Соответствующий указ глава украинского государства Владимир Зеленский подписал 8 июля.

Звание Героя Украины воины получили за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и самоотверженное служение украинскому народу.

27-летний майор Евгений Лысенко героически погиб в воздушном бою с двумя российскими истребителями под Житомиром – между селами Новополь и Околок. Это произошло 9 марта 2022 года.

Украинский летчик подбил самолет российских оккупантов – его боевой истребитель МИГ-29 в это время принял на себя удар ПВО российской авиации и загорелся. Пилот не катапультировался, а направил свой самолет в поле на окраину села, подальше от домов.

Лысенко был пилотом 204 -й Севастопольской бригады тактической авиации Воздушных сил. Герой родился в Черкасской области 8 июля 1994 года. Окончил Киевский военный лицей им. И. Богуна в 2008 году и Харьковский национальный университет ВС ВСУ.

26-летний подполковник Вадим Благовестный принял свой последний бой 7 сентября 2022 года в Николаевской области. Это был его 95-й боевой полет с начала полномасштабного вторжения России. Военный нанес врагу значительные потери – он уничтожил 100 единиц бронированной техники, более 80 автотранспортных средств, около 40 автоцистерн горюче-смазочных материалов и более 800 оккупантов.

Летчик 299-й бригады тактической авиации Воздушных сил родился 14 сентября 1995 года в селе Синдаревское на Черниговщине. Окончил Харьковский национальный университет Воздушных сил.

Майору Даниле Мурашко было 24 года, он выполнил 141 боевой вылет и ликвидировал более 600 российских оккупантов и 70 единиц техники врага. 27 января 2023 года во время боевого вылета капитан героически погиб недалеко от Краматорска.

Отводя подбитый самолет от жилых построек, пилот потерял высоту для безопасного катапультирования и погиб.

Герой был лётчиком 299-й бригады тактической авиации Воздушных сил. Мурашко родился 10 августа 1998 года в Нежине Черниговской области. Окончил Черниговский лицей с усиленной военно-физической подготовкой, а в 2020 году – Харьковский национальный университет Воздушных сил.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в войне с Россией потеряла еще одного своего Героя. На Донбассе погиб известный бодибилдер Максим Востриков. Он был родом из Черкасс.

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