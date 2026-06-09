Среди погибших – 22-летняя беременная женщина: появились новые кадры последствий удара РФ по Чугуеву. Видео

В результате российского ракетного удара по Чугуеву Харьковской области три человека погибли, среди которых беременная 22-летняя девушка. Из-за этого в городе был объявлен День траура.

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Об этом сообщила чугуевский городской голова Галина Минаева. Чиновница выразила соболезнования семьям погибших.

"Сегодняшний, трагический для всей Чугуевской громады день, своим приказом объявляю Днем траура. Низко склоняем головы перед памятью трех наших, ни в чем не повинных гражданских земляков, чьи жизни подло украл агрессор своим ночным ударом", – написала она.

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Что известно о ракетном ударе по Чугуеву

В ночь на вторник, 9 июня, армия России нанесла ракетные удары по Чугуеву Харьковской области. Также на город направили дроны-камикадзе Shahed-136. Из-за обстрела по меньшей мере три человека погибли, также есть шесть пострадавших, в городе вспыхнули пожары. По данным Харьковской облпрокуратуры, тип ракет устанавливается.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на вторник, 9 июня, кроме Чугуева Россия устроила массированную дроновую атаку на Харьков. В городе подтверждено 11 попаданий БпЛА, два дрона не взорвались. Также возникли пожары в Шевченковском и Холодногорском районах. Повреждено здание одного из коммунальных предприятий города, ранен его работник.

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