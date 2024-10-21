Среди пострадавших – 12-летняя девочка: появились новые данные о последствиях атаки РФ на Кривой Рог. Фото

Вечером 20 октября российская террористическая армия в очередной раз нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Вследствие обстрела ранения получили мирные жители.

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Среди пострадавших оказался 12-летний ребенок. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

В целом из-за ракетного удара по Кривому Рогу пострадали 4 человека. Состояние 12-летней девочки оценивается как удовлетворительное. Ребенок проходит лечение дома.

Также ранения разной степени тяжести получили 22-летний мужчина и две женщины 36 и 63 года. Всем пострадавших оказана необходимая медицинская помощь.

В городе зафиксированы повреждения инфраструктуры. В частности, из-за взрывов пострадали 5 многоэтажных домов, объект культуры, банк, два магазина и 14 транспортных средств.

Напомним, страна-агрессор не перестает терроризировать мирные украинские города. В очередной раз Россия ударила КАБами по трем районам Харькова. В городе возникла есть проблемы со светом.

Ранее сообщалось, что 19 октября враг атаковал энергообъекты в Черниговской и Сумской областях. Сообщалось о пожарах, погибших и раненых. В Сумской области из-за ударов РФ вводили график отключений электроэнергии.

Как сообщал OBOZ.UA, на Киевщине в ночь на 21 октября силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотники, которыми российские оккупационные войска пытались атаковать регион. В столице в результате падения обломков БПЛА загорелась крыша дома и пострадал мирный житель.