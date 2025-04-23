Среди пострадавших – беременная женщина: появились данные о состоянии пострадавших в результате удара РФ по Запорожью

По состоянию на утро 23 апреля, количество пострадавших в результате вражеского обстрела Запорожья возросло до 42 человек. Из них 14 находятся в больницах с травмами разной степени тяжести, среди раненых – беременная женщина и пятеро детей.

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Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, а их состояние контролируется врачами.

Медицинские работники активно работают над стабилизацией состояния пострадавших и делают все возможное, чтобы обеспечить их надлежащее лечение.

"Среди пострадавших – беременная женщина. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести. В таком же состоянии находятся и пятеро детей. Они получили минно-взрывные травмы, сотрясения мозга, ушибов и резаных ран",– рассказал Федоров.

Кроме того, четверо пострадавших в результате российских обстрелов находятся в тяжелом состоянии, все они уже прооперированы. Один из пострадавших, 67-летний мужчина, находится в реанимации.

Медики продолжают оказывать ему экстренную помощь и внимательно следят за его состоянием.

Власти и медицинские службы Запорожья продолжают активно работать, чтобы минимизировать последствия этой трагедии и оказать помощь всем пострадавшим.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 апреля, около половины двенадцатого, российские оккупационные войска нанесли авиаудары по Запорожью. В результате атаки был поврежден многоэтажный дом в одном из районов города.

Напомним, во время объявленного Россией "пасхального перемирия" кафиры дроном ударили по селу Приморское в Запорожской области. В результате действий врага пострадал мужчина, его автомобиль получил повреждение.

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