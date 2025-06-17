Среди пострадавших от атаки – беременная женщина: момент прилета дрона в Одессе попал на видео

Российские войска утром 17 июня атаковали Одессу дронами. Один из них попал в жилой дом, оборвав жизнь женщины 60 лет.

Видео дня

В городе также известно о пострадавших, среди них – беременная женщина. Видео, зафиксировавшее момент прилета по многоквартирному дому, опубликовало издание "Радио Свобода".

"Показываем момент попадания беспилотника в Одессе, где есть пострадавшие. Видео "Радио Свобода" предоставила очевидица атаки", – говорится в сообщении.

На снятом женщиной видео слышен момент взрыва и зарево от пожара, мгновенно охватившего пораженный дом. Когда одесситка, которую атака застала прямо на улице, перевела камеру в направлении, откуда раздался взрыв, – в кадр попало пламя, бушевавшее над жилым домом.

Также издание опубликовало кадры с места удара, где продолжается аварийно-спасательная операция.

Напомним, в результате массированной атаки войск РФ по Одессе пострадали 17 человек, среди них – беременная женщина и девушка 17 лет. Уже когда спасатели разбирали завалы - стало известно о жертве вражеского удара: в доме нашли тело 60-летней женщины.

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