Средняя пенсия до 500 тыс. россиян: в ВСУ назвали количество и стоимость 'Шахедов', которые РФ запустила по Украине

Россия запустила по Украине уже более 2000 иранских дронов-камикадзе типа "Шахед". Первый из них украинская ПВО сбил ровно год назад, 13 сентября 2022 года.

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На дроны для атак по украинским городам и селам захватчики потратили до 100 миллионов долларов: эта сумма эквивалентна средним пенсиям для полумиллиона россиян. Об этом сообщили в Сухопутных войсках Вооруженных Сил Украины.

" Более 2000 ударных БпЛА типа "Шахед" Россия уже выпустила по Украине". Первый иранский беспилотник Вооруженные силы Украины сбили ровно год назад – 13 сентября 2022 года. Это означает, что в среднем за этот год оккупанты запускали по Украине 5,5 "Шахедов" в день ", - говорится в сообщении.

По разным оценкам, на закупку упомянутого количества дронов-камикадзе государство-агрессор могло потратить до 100 миллионов долларов, их хватило бы на пенсии для полумиллиона российских пенсионеров.

"Суммарная стоимость этих камикадзе составила, по разным оценкам, от 40 до 100 миллионов долларов. Это средние пенсии 200-500 тысяч россиян", – подсчитали в Сухопутных войсках.

Напомним, ночью с помощью иранских дронов-камикадзе российские оккупанты атаковали юг Одесщины.

В общей сложности захватчики запустили 44 БпЛА, 32 цели сбили силы ПВО.

В результате атаки прилеты были в Измаильском районе, зафиксировано повреждение припортовой и другой гражданской инфраструктуры. По меньшей мере, 7 человек получили ранения. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии и трое – в состоянии средней тяжести. Они доставлены в больницу, предоставляется вся необходимая помощь.