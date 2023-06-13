Средства ПВО на £92 млн: союзники во главе с Британией анонсировали новый пакет военной помощи Украине

Объединенные экспедиционные силы (JEF) во главе с Великобританией предоставят Украине очередной пакет военной помощи на 92 миллиона фунтов стерлингов. Эти средства потратят на усиление возможностей противовоздушной обороны нашей страны.

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Об этом во вторник, 13 июня, сообщили на сайте британского правительства. Новый пакет оборонной поддержки был объявлен во время встречи министров обороны стран JEF. В это объединение кроме Британии входят Дания, Финляндия, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция и Норвегия.

Средства ПВО для Украины будут закуплены в ближайшие месяцы через Международный фонд для Украины (IFU). В частности, этот пакет предусматривает передачу нашим защитникам радаров для обнаружения российских целей, а также орудий и большого количества боеприпасов.

Эта помощь позволит Украине эффективнее защищать свою критически важную инфраструктуру, гражданское население и военных на передовой.

"Великобритания внесла еще 250 миллионов фунтов стерлингов в Международный фонд для Украины, и вместе с союзниками и партнерами через фонд мы предоставляем пакет противовоздушной обороны, чтобы помочь Украине защитить свою критически важную инфраструктуру и защититься от неизбирательных российских воздушных ударов", – сказал министр обороны страны Бен Уоллес.

Это финансирование средств противовоздушной обороны является первым из пяти ожидаемых пакетов поддержки в рамках второго раунда закупок IFU.

Как сообщал OBOZREVATEL, США объявили о новом пакете помощи для Украины на 325 миллионов долларов. В него вошли бронетехника и боеприпасы. Все поставки будут произведены из запасов армии США.

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