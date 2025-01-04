США давали Украине оружие задолго до полномасштабного вторжения, – Блинкен

США задолго до полномасштабного вторжения РФ тайно начали вооружать Украину. Такое оружие, как ПЗРК Stinger и Javelin, сыграли важную роль в том, чтобы не дать армии России захватить Киев и в целом Украину и отбросить оккупантов.

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Об этом рассказал государственный секреатарь США Энтони Блинкен в интервью американской газете The New York Times, которое опубликовано 4 января. "Если вы посмотрите на траекторию конфликта, поскольку мы предвидели его приближение, мы смогли убедиться, что не только мы были готовы, союзники и партнеры были готовы, но и Украина была готова", – сказал он.

Блинкен добавил, что Вашингтон должен был убедиться в том, что Украина за несколько месяцев до вторжения имела вооружение, необходимое ей для самообороны.

"Мы убедились, что задолго до того, как произошла российская агрессия, начиная с сентября, а затем снова с декабря, мы незаметно доставили Украине много оружия, чтобы убедиться, что у них есть все необходимое для самообороны, такие вещи, как Stinger, Javelin, которые сыграли важную роль в том, чтобы не дать России захватить Киев, захватить страну, стереть ее с карты и действительно отбросить россиян назад", – рассказал глава Госдепа.

Блинкен также прокомментирол следующие решения США о передаче Украине такого вооружения, как танки Abrams и истребители F-16:

"Каждый раз нам приходилось думать не только о том, следует ли давать это украинцам, но и знают ли они, как этим пользоваться? Могут ли они это поддерживать? Является ли это частью последовательного плана? Все эти вещи учитывались при принятии нами решений о том, что и когда им давать".

По словам Блинкена, Соединенные Штаты проявили "исключительную дипломатию, объединив и удержав более 50 стран, не только в Европе, но и далеко за ее пределами, для поддержки Украины и в защиту этих принципов, на которые Россия также напала" в феврале 2022 года.

"Я очень много работал в преддверии войны, включая встречи с моим российским коллегой Сергеем Лавровым в Женеве за пару месяцев до войны, пытаясь найти способ увидеть, сможем ли мы предотвратить ее", – сказал глава Госдепа.

По его словам, американские дипломаты пытались проверить, было ли связано грядущее вторжение действительно с опасениями России за свою безопасность, связанными с стремлением Украины к вступлению в НАТО, или же это было связано с тем, "о чем на самом деле идет речь, а именно с имперскими амбициями Путина и желанием воссоздать большую Россию, снова включить Украину в состав России".

"Но нам нужно было проверить это. И мы активно взаимодействовали дипломатически с Россией. С тех пор, если бы была какая-либо возможность вступить в дипломатические отношения таким образом, чтобы положить конец войне на справедливых и долгосрочных условиях, мы бы первыми ею воспользовались. К сожалению, по крайней мере до этого момента мы не видели никаких признаков того, что Россия действительно готова к взаимодействию. Я надеюсь, что это изменится", – сказал госсекретарь.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко ранее заявил, что Москва на самом деле не стремится ни к каким серьезным переговорам об окончании войны. Более того, российский режим наоборот пытается накопить ресурсы, чтобы вести войну до 2027 года.

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