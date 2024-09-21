США готовят для Украины военный пакет на сотни миллионов долларов – Reuters

Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму 375 миллионов долларов. О нем планируют объявить уже на следующей неделе.

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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на анонимных официальных лиц США. Ожидается, что в пакет войдут патрульные катера, дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм, западные запчасти и другое вооружение.

В то же время содержание и размер пакета могут быть несколько скорректированы в ближайшие дни перед тем, как его утвердит президент США Джо Байден.

С начала мая 2024 года США не направляли Украине пакет помощи, который превышал бы 275 миллионов долларов. В частности, после того, как ВСУ приступили к операции в Курской области, Америка направила два пакета по 125 миллионов долларов каждый.

Reuters отмечает, что проукраинские настроенные лидеры Конгресса и администрация президента Джо Байдена ведут переговоры о продлении на год кредита для Украины на сумму около 5,5 миллиарда долларов, срок действия которого истекает в этом месяце.

Напомним, что американским СМИ пишут, что Соединенные Штаты Америки могут передать Силам обороны новый вид вооружения – крылатые авиационные бомбы средней дальности Joint Standoff Weapon (JSOW). Эти бомбы могут быть использованы истребителями F-16, которые уже есть на вооружении украинской армии.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Соединенные Штаты вроде бы согласились в ближайшее время предоставить Украине разрешение на использование ракет большой дальности Storm Shadow для ударов в глубь территории России. Но это разрешение не будут разглашать до момента запуска первой ракеты. Таким образом, хотят достичь максимального эффекта неожиданности.

Как сообщал OBOZ.UA, официально США утверждают, что "вместе с партнерами пока только обсуждают" возможность применения западного оружия по России. Однако, как ранее отметил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, каждая страна имеет право сама решать, дать соответствующее разрешение Украине или нет.

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