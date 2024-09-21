США и Британия могут непублично позволить Украине бить Storm Shadow по России – The Times

Великобритания и Соединенные Штаты якобы согласились в ближайшее время предоставить Украине разрешение на использование ракет большой дальности Storm Shadow для ударов в глубь России. Но это разрешение не будут разглашать до момента запуска первой ракеты.

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Об этом сообщает The Times, ссылаясь на проинформированные в вопросе источники в правительствах обеих стран. Таким образом, как подчеркивают источники, хотят добиться максимального эффекта неожиданности.

Руководство Британии и США готовы "заключить приватное соглашение, которое позволит Украине запустить крылатые ракеты британского и французского производства по России с элементом неожиданности". На такой шаг союзники решились из-за давления общественности – после обнародования информации, что Кремль получил новые баллистические ракеты от Ирана.

Указанные страны также желают избежать разглашения, чтобы, как цитирует издание свой источник, показать, что "НАТО движется как единое целое". Таким образом, хотят избежать впечатления, что только эти две страны доминируют в принятии таких решений.

Также издание приводит слова не названного американского чиновника, который рассказал, что в администрации США сосредоточены на "созданнии наследия" действующего президента и "хотят двигаться быстрее" из-за предстоящих выборов нового главы Белого дома.

Как сообщал OBOZ.UA, официально США утверждают, что "вместе с партнерами пока только обсуждают" возможность применения западного оружия по России. Однако, как ранее отметил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, каждая страна имеет право сама решать, дать соответствующее разрешение Украине или нет.

Такие заявления от США участились на фоне того, что в Европарламенте была принята резолюция с призывом к союзникам предоставить Украине указанное разрешение.

Ранее стало известно, что в США до сих пор тормозят с предоставлением разрешения Украине бить их ракетами далеко вглубь РФ из-за нежелания становиться стороной конфликта. По крайней мере, так заявлялось на официальном уровне. Но глава НАТО Йенс Столтенберг говорит, что у Путина нет "красных линий", и предоставление Украине этого разрешения не сделает США (или другую страну) стороной конфликта.

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