США все еще обсуждают с партнерами возможность применения западного оружия для ударов в глубь России – Госдеп

Соединенные Штаты вместе с партнерами пока только обсуждают возможность применения западного оружия по России. Но каждая страна имеет право сама решать, дать соответствующее разрешение Украине или нет.

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Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер. Так он прокомментировал факт принятия Европарламентом резолюции с призывом снять ограничения с Украины.

Миллер подчеркнул, что США такое разрешение "конечно, предоставили", но у других стран-партнеров может быть собственная точка зрения.

"Это то, что мы обсуждали с нашими союзниками и партнерами в течение некоторого времени. Вы видите, что некоторые европейские страны позволяют Украине использовать свое оружие для нанесения ударов по территории России, по военным целям, совершающим нападения на Украину через границу. Мы, конечно, разрешили использовать американское оружие для таких атак. Но каждая страна, безусловно, должна принимать собственное решение относительно того, как они позволят использовать свое оружие, которое они предоставляют Украине", – сказал Миллер.

Он отказался прокомментировать позицию Италии (эта страна хотя и приняла указанную резолюцию ЕС, ранее отказалась предоставить Украину такое разрешение), подчеркнул лишь, что "это вопрос, который все еще обсуждается с союзниками и партнерами".

Отдельно Миллер рассказал, что США наложили санкции на пять россиян "за их участие в незаконных платежных механизмах между Россией и Северной Кореей". Он добавил, что санкции отражают, как режим российского диктатора использует незаконные сети, чтобы позволить КНДР получить доступ к международной банковской системе.

Впрочем, подавляющее большинство выступления Миллера, как и большинство вопросов к нему, касалось взрывов пейджеров в Ливане.

Как сообщал OBOZ.UA, в США до сих пор колеблются с предоставлением разрешения Украине бить их ракетами далеко вглубь РФ, и объясняют это нежеланием становиться стороной конфликта. Но глава НАТО Йенс Столтенберг говорит, что у Путина нет "красных линий", и предоставление Украине упомянутого разрешения не сделает США (или другую страну) стороной конфликта.

Ранее экс-премьер Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что странам Запада следует перестать быть "одержимыми психодрамой Путина" и сосредоточиться на помощи Украине. Он призвал предоставить Силам обороны все необходимое им оружие.

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